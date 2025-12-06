Le calendrier complet de la Coupe du Monde 2026 est connu !

Après un tirage au sort fleuve qui a tenu les fans en haleine vendredi soir, le tableau de la Coupe du Monde 2026 a enfin livré ses premiers enseignements. Les grandes nations connaissent désormais le visage de leurs futurs adversaires, et certaines affiches promettent déjà de faire monter la température bien avant le coup d’envoi. Pour l’équipe de France, le verdict est sans appel : les Bleus ont hérité de l’un des groupes les plus exigeants de ce Mondial. Placés dans la poule I, ils devront se mesurer au Sénégal et à la Norvège, avant d’affronter le vainqueur d’une voie de barrage particulièrement ouverte (Bolivie, Suriname ou Iraq). Un défi de taille pour les hommes de Didier Deschamps, alors que d’autres cadors comme l’Espagne, l’Argentine ou l’Allemagne ont bénéficié d’un tirage nettement plus clément.

La suite après cette publicité

Et si le tableau semble déjà bien dense, il faudra patienter encore un peu pour que la grille soit définitivement complète. En mars prochain, les ultimes barrages continentaux et intercontinentaux viendront attribuer les derniers tickets, susceptibles de rebattre légèrement les cartes dans plusieurs groupes. Ce n’est qu’une fois les ultimes verdicts tombés que le calendrier complet pourra se dessiner avec précision : dates, lieux, horaires et affiches, tout sera alors prêt pour plonger pleinement dans l’été 2026 et son mois de football XXL. Pendant ce temps, les nations déjà qualifiées peuvent désormais préparer sereinement leur Mondial, puisque le programme officiel a été publié ce samedi. L’heure est venue de choisir leurs camps de base et d’organiser les derniers détails logistiques.

La suite après cette publicité

Le programme complet avec les heures françaises

Phases de groupes

Jeudi 11 juin 2026

Mexique vs Afrique du Sud – Stade de Mexico à 21 heures

Corée du Sud vs Barragiste UEFA Voie D – Stade de Guadalajara à 04 heures

Vendredi 12 juin 2026

Canada vs Barragiste UEFA Voie A – Stade de Toronto à 21 heures

États-Unis vs Paraguay – Stade de Los Angeles à 06 heures

La suite après cette publicité

Samedi 13 juin 2026

Haïti vs Ecosse – Stade de Boston à 03 heures

Australie vs Barragiste UEFA Voie C – BC Place de Vancouver à 08 heures

Brésil vs Maroc – Stade de New York New Jersey à minuit

Qatar vs Suisse – Stade de la baie de San Francisco à 21 heures

Dimanche 14 juin 2026

Côte d’Ivoire vs Equateur – Stade de Philadelphie à 01 heures

Allemagne vs Curaçao – Stade de Houston à 22 heures

Pays-Bas vs Japon – Stade de Dallas à 01 heures

Barragiste UEFA Voie B vs Tunisie – Stade de Monterrey à 04 heures

La suite après cette publicité

Lundi 15 juin 2026

Iran vs Nouvelle Zélande – Stade de Los Angeles à 06 heures

Belgique vs Egypte – Stade de Seattle à minuit

Espagne vs Cap Vert – Stade d’Atlanta à 18 heures

Arabie saoudite vs Uruguay – Stade de Miami à minuit

Mardi 16 juin 2026

France vs Sénégal – Stade de New York New Jersey à 21 heures

Barragiste FIFA 2 vs Norvège – Stade de Boston à minuit

Argentine vs Algérie – Stade de Kansas City à 03 heures

Autriche vs Jordanie – Stade de la baie de San Francisco à 09 heures

Mercredi 17 juin 2026

Ghana vs Panama – Stade de Toronto à 01 heures

Angleterre vs Croatie – Stade de Dallas à 01 heures

Portugal vs Barragiste FIFA 1 – Stade de Houston à 22 heures

Ouzbékistan vs Colombie – Stade de Mexico à 04 heures

Jeudi 18 juin 2026

Barragiste UEFA Voie D vs Afrique du Sud – Stade d’Atlanta à 18 heures

Suisse vs Barragiste UEFA Voie A – Stade de Los Angeles à 21 heures

Canada vs Qatar – BC Place de Vancouver à 02 heures

Mexique vs Corée du Sud – Stade de Guadalajara à 03 heures

Vendredi 19 juin 2026

Brésil vs Haïti – Stade de Philadelphie à 03 heures

Ecosse vs Maroc – Stade de Boston à minuit

Barragiste UEFA Voie C vs Paraguay – Stade de la baie de San Francisco à 09 heures

États-Unis vs Australie – Stade de Seattle à minuit

Samedi 20 juin 2026

Allemagne vs Côte d’Ivoire – Stade de Toronto à 22 heures

Equateur vs Curaçao – Stade de Kansas City à 02 heures

Pays-Bas vs Barragiste Voie B – Stade de Houston à 22 heures

Tunisie vs Japon – Stade de Monterrey à 06 heures

Dimanche 21 juin 2026

Uruguay vs Cap Vert – Stade de Miami à minuit

Espagne vs Arabie saoudite – Stade d’Atlanta à 18 heures

Belgique vs Iran – Stade de Los Angeles à minuit

Nouvelle Zélande vs Egypte – BC Place de Vancouver à 05 heures

Lundi 22 juin 2026

Norvège vs Sénégal – Stade de New York New Jersey à 02 heures

France vs Barragiste FIFA 2 – Stade de Philadelphie à 23 heures

Argentine vs Autriche – Stade de Dallas à 22 heures

Jordanie vs Algérie – Stade de la baie de San Francisco à 08 heures

Mardi 23 juin 2026

Angleterre vs Ghana – Stade de Boston à 22 heures

Panama vs Croatie – Stade de Toronto à 01 heures

Portugal vs Ouzbékistan – Stade de Houston à 22 heures

Colombie vs Barragiste FIFA 1 – Stade de Guadalajara à 04 heures

Mercredi 24 juin 2026

Ecosse vs Brésil – Stade de Miami à minuit

Maroc vs Haïti – Stade d’Atlanta à minuit

Suisse vs Canada – BC Place de Vancouver à 23 heures

Barragiste UEFA Voie A vs Qatar – Stade de Seattle à minuit

Barragiste UEFA Voie D vs Mexique – Stade de Mexico à 03 heures

Afrique du Sud vs Corée du Sud – Stade de Monterrey à 03 heures

Jeudi 25 juin 2026

Curaçao vs Côte d’Ivoire – Stade de Philadelphie à 22 heures

Equateur vs Allemagne – Stade de New York New Jersey à 22 heures

Japon vs Barragiste UEFA Voie B – Stade de Dallas à 04 heures

Tunisie vs Pays-Bas – Stade de Kansas City à 01 heures

Barragiste UEFA Voie C vs États-Unis – Stade de Los Angeles à 07 heures

Paraguay vs Australie – Stade de la baie de San Francisco à 07 heures

Vendredi 26 juin 2026

Norvège vs France – Stade de Boston à 21 heures

Sénégal vs Barragiste FIFA 2 – Stade de Toronto à 21 heures

Egypte vs Iran – Stade de Seattle à 08 heures

Nouvelle Zélande vs Belgique – BC Place de Vancouver à 07 heures

Cap Vert vs Arabie saoudite – Stade de Houston à 05 heures

Uruguay vs Espagne – Stade de Guadalajara 02 heures

Samedi 27 juin 2026

Panama vs Angleterre – Stade de New York New Jersey à 23 heures

Croatie vs Ghana – Stade de Philadelphie à 23 heures

Algérie vs Autriche – Stade de Kansas City à 04 heures

Jordanie vs Argentine – Stade de Dallas à 07 heures

Colobmie vs Portugal – Stade de Miami 01 heures 30

Barragiste FIFA 1 vs Ouzbékistan – Stade d’Atlanta à 01 heures 30

Seizièmes de finale

Dimanche 28 juin 2026

Match 73 – Stade de Los Angeles

Lundi 29 juin 2026

Match 74 – Stade de Boston

Match 75 – Stade de Monterrey

Match 76 – Stade de Houston

Mardi 30 juin 2026

Match 77 – Stade de New York New Jersey

Match 78 – Stade de Dallas

Match 79 – Stade de Mexico

Huitièmes de finale

Mercredi 1er juillet 2026

Match 80 – Stade d’Atlanta

Match 81 – Stade de la baie de San Francisco

Match 82 – Stade de Seattle

Jeudi 2 juillet 2026

Match 83 – Stade de Toronto

Match 84 – Stade de Los Angeles

Match 85 – BC Place de Vancouver

Vendredi 3 juillet 2026

Match 86 – Stade de Miami

Match 87 – Stade de Kansas City

Match 88 – Stade de Dallas

Samedi 4 juillet 2026

Match 89 – Stade de Philadelphie

Match 90 – Stade de Houston

Dimanche 5 juillet 2026

Match 91 – Stade de New York New Jersey

Match 92 – Stade de Mexico

Lundi 6 juillet 2026

Match 93 – Stade de Dallas

Match 94 – Stade de Seattle

Mardi 7 juillet 2026

Match 95 – Stade d’Atlanta

Match 96 – BC Place de Vancouver

Quarts de finale

Jeudi 9 juillet 2026

Match 97 – Stade de Boston

Vendredi 10 juillet 2026

Match 98 – Stade de Los Angeles

Samedi 11 juillet 2026

Match 99 – Stade de Miami

Match 100 – Stade de Kansas City

Demi-finales

Mardi 14 juillet 2026

Match 101 – Stade de Dallas

Mercredi 15 juillet 2026

Match 102 – Stade d’Atlanta

Petite finale

Samedi 18 juillet 2026

Match 103 – Stade de Miami

Finale

Dimanche 19 juillet 2026

Match 104 – Stade de New York New Jersey

La France a-t-elle hérité du tirage le plus difficile ? Oui Non Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Rappel des groupes

Groupe A : Mexique, Afrique du Sud, République de Corée, Barragiste Europe voie D (Danemark, Macédoine du Nord, Tchéquie ou République d’Irlande)

Groupe B : Canada, Barragiste Europe voie A (Italie, Irlande du Nord, Pays de Galles ou Bosnie-et-Herzégovine), Qatar, Suisse

Groupe C : Brésil, Maroc, Haïti, Écosse

Groupe D : États-Unis, Paraguay, Australie, Barragiste Europe voie C (Turquie, Roumanie, Slovaquie ou Kosovo)

Groupe E : Allemagne, Curaçao, Côte d’Ivoire, Équateur

Groupe F : Pays-Bas, Japon, Barragiste Europe voie B (Ukraine, Suède, Pologne ou Albanie), Tunisie

Groupe G : Belgique, Égypte, RI Iran, Nouvelle-Zélande

Groupe H : Espagne, Cap-Vert, Arabie saoudite, Uruguay

Groupe I : France, Sénégal, Vainqueur du Tournoi de barrage de la FIFA 2 (Bolivie, Suriname ou l’Iraq), Norvège

Groupe J : Argentine, Algérie, Autriche, Jordanie

Groupe K : Portugal, Vainqueur du Tournoi de barrage de la FIFA 1 (Nouvelle-Calédonie, Jamaïque ou République démocratique du Congo), Ouzbékistan, Colombie

Groupe L : Angleterre, Croatie, Ghana, Panamá