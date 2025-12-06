Le calendrier complet de la Coupe du Monde 2026 est connu !
La FIFA a dévoilé ce samedi le calendrier complet de la Coupe du monde 2026, levant le voile sur l’ensemble des dates, horaires et lieux des rencontres du tournoi. Si les barrages de mars prochain viendront encore compléter le tableau, les nations déjà qualifiées peuvent désormais planifier sereinement leur préparation, choisir leurs camps de base et organiser les derniers détails logistiques en vue d’un Mondial qui s’annonce XXL.
Après un tirage au sort fleuve qui a tenu les fans en haleine vendredi soir, le tableau de la Coupe du Monde 2026 a enfin livré ses premiers enseignements. Les grandes nations connaissent désormais le visage de leurs futurs adversaires, et certaines affiches promettent déjà de faire monter la température bien avant le coup d’envoi. Pour l’équipe de France, le verdict est sans appel : les Bleus ont hérité de l’un des groupes les plus exigeants de ce Mondial. Placés dans la poule I, ils devront se mesurer au Sénégal et à la Norvège, avant d’affronter le vainqueur d’une voie de barrage particulièrement ouverte (Bolivie, Suriname ou Iraq). Un défi de taille pour les hommes de Didier Deschamps, alors que d’autres cadors comme l’Espagne, l’Argentine ou l’Allemagne ont bénéficié d’un tirage nettement plus clément.
Et si le tableau semble déjà bien dense, il faudra patienter encore un peu pour que la grille soit définitivement complète. En mars prochain, les ultimes barrages continentaux et intercontinentaux viendront attribuer les derniers tickets, susceptibles de rebattre légèrement les cartes dans plusieurs groupes. Ce n’est qu’une fois les ultimes verdicts tombés que le calendrier complet pourra se dessiner avec précision : dates, lieux, horaires et affiches, tout sera alors prêt pour plonger pleinement dans l’été 2026 et son mois de football XXL. Pendant ce temps, les nations déjà qualifiées peuvent désormais préparer sereinement leur Mondial, puisque le programme officiel a été publié ce samedi. L’heure est venue de choisir leurs camps de base et d’organiser les derniers détails logistiques.
Le programme complet avec les heures françaises
Phases de groupes
Jeudi 11 juin 2026
Mexique vs Afrique du Sud – Stade de Mexico à 21 heures
Corée du Sud vs Barragiste UEFA Voie D – Stade de Guadalajara à 04 heures
Vendredi 12 juin 2026
Canada vs Barragiste UEFA Voie A – Stade de Toronto à 21 heures
États-Unis vs Paraguay – Stade de Los Angeles à 06 heures
Samedi 13 juin 2026
Haïti vs Ecosse – Stade de Boston à 03 heures
Australie vs Barragiste UEFA Voie C – BC Place de Vancouver à 08 heures
Brésil vs Maroc – Stade de New York New Jersey à minuit
Qatar vs Suisse – Stade de la baie de San Francisco à 21 heures
Dimanche 14 juin 2026
Côte d’Ivoire vs Equateur – Stade de Philadelphie à 01 heures
Allemagne vs Curaçao – Stade de Houston à 22 heures
Pays-Bas vs Japon – Stade de Dallas à 01 heures
Barragiste UEFA Voie B vs Tunisie – Stade de Monterrey à 04 heures
Lundi 15 juin 2026
Iran vs Nouvelle Zélande – Stade de Los Angeles à 06 heures
Belgique vs Egypte – Stade de Seattle à minuit
Espagne vs Cap Vert – Stade d’Atlanta à 18 heures
Arabie saoudite vs Uruguay – Stade de Miami à minuit
Mardi 16 juin 2026
France vs Sénégal – Stade de New York New Jersey à 21 heures
Barragiste FIFA 2 vs Norvège – Stade de Boston à minuit
Argentine vs Algérie – Stade de Kansas City à 03 heures
Autriche vs Jordanie – Stade de la baie de San Francisco à 09 heures
Mercredi 17 juin 2026
Ghana vs Panama – Stade de Toronto à 01 heures
Angleterre vs Croatie – Stade de Dallas à 01 heures
Portugal vs Barragiste FIFA 1 – Stade de Houston à 22 heures
Ouzbékistan vs Colombie – Stade de Mexico à 04 heures
Jeudi 18 juin 2026
Barragiste UEFA Voie D vs Afrique du Sud – Stade d’Atlanta à 18 heures
Suisse vs Barragiste UEFA Voie A – Stade de Los Angeles à 21 heures
Canada vs Qatar – BC Place de Vancouver à 02 heures
Mexique vs Corée du Sud – Stade de Guadalajara à 03 heures
Vendredi 19 juin 2026
Brésil vs Haïti – Stade de Philadelphie à 03 heures
Ecosse vs Maroc – Stade de Boston à minuit
Barragiste UEFA Voie C vs Paraguay – Stade de la baie de San Francisco à 09 heures
États-Unis vs Australie – Stade de Seattle à minuit
Samedi 20 juin 2026
Allemagne vs Côte d’Ivoire – Stade de Toronto à 22 heures
Equateur vs Curaçao – Stade de Kansas City à 02 heures
Pays-Bas vs Barragiste Voie B – Stade de Houston à 22 heures
Tunisie vs Japon – Stade de Monterrey à 06 heures
Dimanche 21 juin 2026
Uruguay vs Cap Vert – Stade de Miami à minuit
Espagne vs Arabie saoudite – Stade d’Atlanta à 18 heures
Belgique vs Iran – Stade de Los Angeles à minuit
Nouvelle Zélande vs Egypte – BC Place de Vancouver à 05 heures
Lundi 22 juin 2026
Norvège vs Sénégal – Stade de New York New Jersey à 02 heures
France vs Barragiste FIFA 2 – Stade de Philadelphie à 23 heures
Argentine vs Autriche – Stade de Dallas à 22 heures
Jordanie vs Algérie – Stade de la baie de San Francisco à 08 heures
Mardi 23 juin 2026
Angleterre vs Ghana – Stade de Boston à 22 heures
Panama vs Croatie – Stade de Toronto à 01 heures
Portugal vs Ouzbékistan – Stade de Houston à 22 heures
Colombie vs Barragiste FIFA 1 – Stade de Guadalajara à 04 heures
Mercredi 24 juin 2026
Ecosse vs Brésil – Stade de Miami à minuit
Maroc vs Haïti – Stade d’Atlanta à minuit
Suisse vs Canada – BC Place de Vancouver à 23 heures
Barragiste UEFA Voie A vs Qatar – Stade de Seattle à minuit
Barragiste UEFA Voie D vs Mexique – Stade de Mexico à 03 heures
Afrique du Sud vs Corée du Sud – Stade de Monterrey à 03 heures
Jeudi 25 juin 2026
Curaçao vs Côte d’Ivoire – Stade de Philadelphie à 22 heures
Equateur vs Allemagne – Stade de New York New Jersey à 22 heures
Japon vs Barragiste UEFA Voie B – Stade de Dallas à 04 heures
Tunisie vs Pays-Bas – Stade de Kansas City à 01 heures
Barragiste UEFA Voie C vs États-Unis – Stade de Los Angeles à 07 heures
Paraguay vs Australie – Stade de la baie de San Francisco à 07 heures
Vendredi 26 juin 2026
Norvège vs France – Stade de Boston à 21 heures
Sénégal vs Barragiste FIFA 2 – Stade de Toronto à 21 heures
Egypte vs Iran – Stade de Seattle à 08 heures
Nouvelle Zélande vs Belgique – BC Place de Vancouver à 07 heures
Cap Vert vs Arabie saoudite – Stade de Houston à 05 heures
Uruguay vs Espagne – Stade de Guadalajara 02 heures
Samedi 27 juin 2026
Panama vs Angleterre – Stade de New York New Jersey à 23 heures
Croatie vs Ghana – Stade de Philadelphie à 23 heures
Algérie vs Autriche – Stade de Kansas City à 04 heures
Jordanie vs Argentine – Stade de Dallas à 07 heures
Colobmie vs Portugal – Stade de Miami 01 heures 30
Barragiste FIFA 1 vs Ouzbékistan – Stade d’Atlanta à 01 heures 30
Seizièmes de finale
Dimanche 28 juin 2026
Match 73 – Stade de Los Angeles
Lundi 29 juin 2026
Match 74 – Stade de Boston
Match 75 – Stade de Monterrey
Match 76 – Stade de Houston
Mardi 30 juin 2026
Match 77 – Stade de New York New Jersey
Match 78 – Stade de Dallas
Match 79 – Stade de Mexico
Huitièmes de finale
Mercredi 1er juillet 2026
Match 80 – Stade d’Atlanta
Match 81 – Stade de la baie de San Francisco
Match 82 – Stade de Seattle
Jeudi 2 juillet 2026
Match 83 – Stade de Toronto
Match 84 – Stade de Los Angeles
Match 85 – BC Place de Vancouver
Vendredi 3 juillet 2026
Match 86 – Stade de Miami
Match 87 – Stade de Kansas City
Match 88 – Stade de Dallas
Samedi 4 juillet 2026
Match 89 – Stade de Philadelphie
Match 90 – Stade de Houston
Dimanche 5 juillet 2026
Match 91 – Stade de New York New Jersey
Match 92 – Stade de Mexico
Lundi 6 juillet 2026
Match 93 – Stade de Dallas
Match 94 – Stade de Seattle
Mardi 7 juillet 2026
Match 95 – Stade d’Atlanta
Match 96 – BC Place de Vancouver
Quarts de finale
Jeudi 9 juillet 2026
Match 97 – Stade de Boston
Vendredi 10 juillet 2026
Match 98 – Stade de Los Angeles
Samedi 11 juillet 2026
Match 99 – Stade de Miami
Match 100 – Stade de Kansas City
Demi-finales
Mardi 14 juillet 2026
Match 101 – Stade de Dallas
Mercredi 15 juillet 2026
Match 102 – Stade d’Atlanta
Petite finale
Samedi 18 juillet 2026
Match 103 – Stade de Miami
Finale
Dimanche 19 juillet 2026
Match 104 – Stade de New York New Jersey
Rappel des groupes
Groupe A : Mexique, Afrique du Sud, République de Corée, Barragiste Europe voie D (Danemark, Macédoine du Nord, Tchéquie ou République d’Irlande)
Groupe B : Canada, Barragiste Europe voie A (Italie, Irlande du Nord, Pays de Galles ou Bosnie-et-Herzégovine), Qatar, Suisse
Groupe C : Brésil, Maroc, Haïti, Écosse
Groupe D : États-Unis, Paraguay, Australie, Barragiste Europe voie C (Turquie, Roumanie, Slovaquie ou Kosovo)
Groupe E : Allemagne, Curaçao, Côte d’Ivoire, Équateur
Groupe F : Pays-Bas, Japon, Barragiste Europe voie B (Ukraine, Suède, Pologne ou Albanie), Tunisie
Groupe G : Belgique, Égypte, RI Iran, Nouvelle-Zélande
Groupe H : Espagne, Cap-Vert, Arabie saoudite, Uruguay
Groupe I : France, Sénégal, Vainqueur du Tournoi de barrage de la FIFA 2 (Bolivie, Suriname ou l’Iraq), Norvège
Groupe J : Argentine, Algérie, Autriche, Jordanie
Groupe K : Portugal, Vainqueur du Tournoi de barrage de la FIFA 1 (Nouvelle-Calédonie, Jamaïque ou République démocratique du Congo), Ouzbékistan, Colombie
Groupe L : Angleterre, Croatie, Ghana, Panamá
