FC Barcelone - Valence : les compositions officielles

Le FC Barcelone accueille Valence dans le cadre de la 4e journée de Liga. Le Barça occupe actuellement la 5e position du championnat avec 7 points, les Catalans veulent se relancer après un match nul 1-1 sur la pelouse du Rayo Vallecano. En face, Valence est 12e mais reste sur une victoire probante 3-0 à domicile face à Getafe, un match crucial donc pour les deux équipes. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Hansi Flick maintient son 4-2-3-1. Joan Garcia dans le but, Koundé et Gerard Martin latéraux, Cubarsi et Eric Garcia forment la charnière centrale. Pedri et Casado sont associés au milieu de terrain, Fermin en pointe haute. Enfin pour l’animation offensive, Rashford et Bardghji épauleront Ferran Torres. En face, Valence s’avance en 5-3-2, un schéma résolument défensif avec un duo Hugo Duro et Danjuma qui tentera de peser sur la défense catalane.

Les compositions

FC Barcelone : Joan Garcia - Koundé, Cubarsí, Eric, Gerard Martín - Casadó, Pedri - Bardghji, Fermin, Rashford - Ferran

Valence : Agirrezabala - Foulquier, Tarrega, Diakhaby, Copete, Gaya - Santamaria, Guerra, Lopez - Duro, Danjuma