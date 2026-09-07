Paris FC : l’impressionnante prise de pouvoir de Lassine Sinayoko, la recrue à 8 M€ qui a écœuré l’OM

Pas content, triplé. Hier soir, Lassine Sinayoko s’est offert un hat-trick lors du choc opposant l’Olympique de Marseille au Paris FC au Vélodrome. L’attaquant de 26 ans n’a pas perdu une minute puisqu’il a ouvert le score dès la 23e seconde à la suite d’une action collective des Franciliens. Il a d’ailleurs inscrit l’un des buts les plus rapides face aux Olympiens en Ligue 1. Après l’égalisation d’Amine Gouiri à la 8e (1-1), la recrue parisienne a de nouveau frappé à la 19e cette fois-ci de la tête (1-2). Si Gouiri a de nouveau remis les deux formations sur un pied d’égalité (2-2, 53e), Sinayoko a enfilé une dernière fois son costume de super héros pour marquer le but de la victoire 3 à 2. En effet, il s’est illustré sur pénalty à la 86e, permettant aux siens de prendre l’avantage.

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Un triplé au Vélodrome

Le Malien a pu montrer toute sa palette lors d’une soirée durant laquelle il a aussi été précieux dans son jeu en pivot mais aussi grâce à ses déplacements. Homme du match de cette rencontre, il a obtenu un 9 de la part de notre rédaction, qui a salué son efficacité tout simplement redoutable. Le journal L’Equipe a aussi été impressionné par sa prestation et lui a donné la même note en ajoutant : «acheté 8M€ à Auxerre en juillet, Lassine Sinayoko a eu besoin de peu de temps pour montrer que le Paris FC avait eu raison de miser sur lui. L’attaquant malien a marqué dès la deuxième journée contre Nice (3-0) et il a surtout brillé ce dimanche, dans un cadre qui marque les esprits. Lucide pour ouvrir le score dès la première minute, il a bénéficié de son isolement dans la surface pour briller encore de la tête (19e), et il n’a pas tremblé pour prendre à contre-pied De Lange sur penalty (86e).»

Le Parisien lui a donné un 8. «Après avoir ouvert son compteur contre Nice, il a inscrit un triplé en profitant d’abord de l’offrande de Koleosho (1re) puis de la tête sur un centre parfait de Pagis (19e). Il a beaucoup pesé sur la défense marseillaise. S’il passe tout près du 3e but sur une frappe repoussée par De Lange (45e + 1), il s’offre le triplé sur un pénalty (86e) avant d’être remplacé par Sissoko (90e).» Le Figaro est aussi sous le charme. «Une intégration proche de la perfection. Recruté en provenance d’Auxerre cet été, Lassine Sinayoko frappe très fort dans ce début de saison. L’attaquant malien, une semaine après avoir ouvert son compteur, s’est offert un fantastique triplé ce dimanche lors de la victoire du Paris FC face à l’OM (2-3). Ultra-efficace dans le dernier geste, il a su se mettre à chaque fois en bonne position, au cœur d’une défense marseillaise à la dérive. Pour conclure sa superbe soirée, il a fait preuve d’un sang-froid parfait pour transformer sans trembler le penalty de la victoire en fin de match.»

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Sinayoko, le pari est réussi

Liam Rosenior s’est joint à ce concert de louanges pour encenser sa recrue estivale. «C’était le match parfait pour lui, avec ses trois buts. En plus, c’est un stade qu’il aime. Je me souviens de lui à Auxerre, il avait déjà marqué ici (au Vélodrome). En plus, il nous donne beaucoup avec son pressing, ses efforts. Quand on travaille fort comme ça, on est récompensés.» Félicité par tout le monde pour son match XXL, Sinayoko était aux anges après le coup de sifflet final. Il s’est exprimé en zone mixte face aux médias. «Je pense que la victoire est plus que logique. Après, c’est mon ressenti du match, peut-être que je me trompe. En termes de sensations, je pense qu’elle est méritée. Ils ont eu la possession, mais sur les actions franches, je trouve qu’on a été un peu plus tranchants (…) Ce qui est bien, c’est que tout ce que le coach nous a dit cette semaine s’est réalisé. Il nous avait prévenus qu’on pouvait leur faire mal en transition, mais qu’il fallait d’abord faire le travail défensif.»

Il poursuit : «c’est ce qu’on a très bien fait, même si on a encaissé deux buts. On a vu qu’il y avait beaucoup d’espaces derrière, donc on a essayé d’en profiter. Je ne sais pas si on a marqué en transition, mais on a eu beaucoup de situations.» Il a conclu sur son triplé sur Ligue 1+ : «est-ce que j’ai bien marqué le deuxième but ? Franchement, j’ai hésité. Il faut que je le revois. J’ai même demandé à Chergui, c’est toi ou c’est moi ? (sourire). Je ne sais pas comment elle est rentrée. C’est mon premier triplé en pro, il a une saveur encore plus particulière. On vient de Paris, on fait ça à Marseille, il n’y a rien de plus beau.» En zone mixte, il en a remis une couche : «c’est une soirée de malade mentale que je ne risque pas d’oublier. C’est le premier triplé de ma carrière, qui plus est au Vélodrome, avec la victoire dans les derniers instants. Il n’y a rien de plus beau pour un footballeur. C’est pour ce genre d’émotions qu’on joue au football.» Le Parisien réussit ses débuts avec sa nouvelle équipe. Il en est déjà à 4 buts en 3 apparitions (1 but contre Nice, 3 contre l’OM), lui qui est actuellement co-meilleur buteur de la L1 avec Kamory Doumbia (Brest) et Amine Gouiri (OM).