Menu Rechercher
Commenter 114
Officiel Ligue 1

L’OM s’offre le joli coup Quinten Timber !

L’OM frappe fort en ce mercato hivernal et s’offre le gros coup Quinten Timber. L’international néerlandais arrive en provenance de Feyenoord pour renforcer l’entrejeu et apporter toute son expérience aux hommes de Roberto De Zerbi.

Par Allan Brevi
2 min.
Quinten Timber avec le Feyenoord @Maxppp

L’Olympique de Marseille officialise l’arrivée de Quinten Timber (24 ans), milieu de terrain international néerlandais en provenance de Feyenoord. Comme nous vous l’annoncions dans nos colonnes ces dernières heures, un accord avait été trouvé entre le club phocéen et Feyenoord pour le transfert du joueur, ainsi qu’avec Timber sur les contours de son contrat. Le dossier est désormais finalisé et le joueur rejoint officiellement l’OM, apportant un renfort de poids dans un secteur clé de l’équipe de Roberto De Zerbi.

La suite après cette publicité

Frère jumeau de Jurriën Timber, défenseur d’Arsenal, Quinten Timber possède huit sélections avec les Pays-Bas (1 but) et évolue au poste de milieu depuis son arrivée à Feyenoord en 2022. Jusqu’à récemment capitaine de son club, il a vu son rôle évoluer ces dernières semaines, ce qui avait entre autres précipité son départ. Jeune joueur à la technique affirmée et à l’expérience déjà solide, Timber est attendu pour renforcer le milieu de terrain marseillais, apporter de la régularité et offrir davantage de solutions aux Olympiens.

La suite après cette publicité

Un renfort de taille dans l’entrejeu

Cette arrivée s’inscrit dans la stratégie très active de l’OM sur ce mercato hivernal, après un été dernier déjà chargé en renforts, notamment dans le secteur défensif avec Pavard, Aguerd, Medina et Emerson. Le club confirme ainsi sa volonté de consolider l’ensemble de l’effectif et de viser l’excellence sur tous les fronts en misant sur des profils jeunes, internationaux et immédiatement opérationnels. Avec Timber, l’OM complète son entrejeu et renforce ses ambitions pour la seconde partie de saison.

Olympique de Marseille
𝙳𝙸𝙼𝙼𝙴𝙽𝚂𝙸𝚂 𝙾𝙽𝙴 - 𝐎𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐚 𝐧𝐞𝐰 𝐁𝐥𝐮𝐞 🔥
WelkOM 𝐐𝐮𝐢𝐧𝐭𝐞𝐧 𝐓𝐢𝐦𝐛𝐞𝐫 🇳🇱💙
Voir sur X

«L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature du milieu de terrain international néerlandais en provenance du Feyenoord Rotterdam, Quinten Timber»,indique le club dans son communiqué, qui ne précise pas la durée du contrat signé par le Batave. Pour rappel, le directeur du football de l’OM, Medhi Benatia, avait fait savoir que Marseille pensait dans un premier temps à une arrivée en juillet prochain, mais le club phocéen a finalement préféré anticiper la concurrence.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (99+)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Eredivisie
Marseille
Feyenoord
Quinten Timber

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Eredivisie Eredivisie
Marseille Logo Marseille
Feyenoord Logo Feyenoord
Quinten Timber Quinten Timber
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier