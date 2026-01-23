L’OM s’offre le joli coup Quinten Timber !

L’Olympique de Marseille officialise l’arrivée de Quinten Timber (24 ans), milieu de terrain international néerlandais en provenance de Feyenoord. Comme nous vous l’annoncions dans nos colonnes ces dernières heures, un accord avait été trouvé entre le club phocéen et Feyenoord pour le transfert du joueur, ainsi qu’avec Timber sur les contours de son contrat. Le dossier est désormais finalisé et le joueur rejoint officiellement l’OM, apportant un renfort de poids dans un secteur clé de l’équipe de Roberto De Zerbi.

Frère jumeau de Jurriën Timber, défenseur d’Arsenal, Quinten Timber possède huit sélections avec les Pays-Bas (1 but) et évolue au poste de milieu depuis son arrivée à Feyenoord en 2022. Jusqu’à récemment capitaine de son club, il a vu son rôle évoluer ces dernières semaines, ce qui avait entre autres précipité son départ. Jeune joueur à la technique affirmée et à l’expérience déjà solide, Timber est attendu pour renforcer le milieu de terrain marseillais, apporter de la régularité et offrir davantage de solutions aux Olympiens.

Un renfort de taille dans l’entrejeu

Cette arrivée s’inscrit dans la stratégie très active de l’OM sur ce mercato hivernal, après un été dernier déjà chargé en renforts, notamment dans le secteur défensif avec Pavard, Aguerd, Medina et Emerson. Le club confirme ainsi sa volonté de consolider l’ensemble de l’effectif et de viser l’excellence sur tous les fronts en misant sur des profils jeunes, internationaux et immédiatement opérationnels. Avec Timber, l’OM complète son entrejeu et renforce ses ambitions pour la seconde partie de saison.

«L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature du milieu de terrain international néerlandais en provenance du Feyenoord Rotterdam, Quinten Timber»,indique le club dans son communiqué, qui ne précise pas la durée du contrat signé par le Batave. Pour rappel, le directeur du football de l’OM, Medhi Benatia, avait fait savoir que Marseille pensait dans un premier temps à une arrivée en juillet prochain, mais le club phocéen a finalement préféré anticiper la concurrence.