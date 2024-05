OM : Pablo Longoria n’est pas certain de continuer avec Pierre-Emerick Aubameyang

L’OM a usé 4 entraîneurs cette saison (Marcelino, Abardonado, Gattuso et Gasset) et doit repartir avec un nouveau technicien à la rentrée. Son identité n’est toujours pas connue de la direction de l’OM. Dans un entretien au Figaro, Pablo Longoria a aussi évoqué l’avenir de certains joueurs, dont celui de Pierre-Emerick Aubameyang. Malgré un magnifique exercice, le président marseillais n’a pu assurer que le Gabonais, auteur de 30 buts en 51 matchs, serait toujours olympien la saison prochaine.

«Je n’ai pas de boule de cristal (rires). Vous dire ce qu’il se passera début septembre… On est très content de ses performances cette saison. Son niveau d’engagement et de professionnalisme est grand. On aimerait continuer avec lui, c’est notre intention, mais il faut discuter. Il mérite beaucoup de respect ». L’ancien attaquant du BVB, de Chelsea, d’Arsenal ou encore du Barça, est encore sous contrat jusqu’en 2026 avec l’Olympique de Marseille. Il avait d’ailleurs assuré qu’il serait bien là l’an prochain.