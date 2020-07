Franck Ribéry ne veut pas quitter la Fiorentina

Victime d'un cambriolage dans sa maison de Florence et avant de subir les critiques d'un groupe de supporter, Franck Ribéry avait fait part de son mal-être et envisageait un départ de la Viola. Néanmoins, la situation serait tout autre et le joueur souhaiterait avant tout protéger sa famille. Interrogé par Radio Toscana, l'ancien gardien international français Sebastien Frey a expliqué la situation de l'ailier de 37 ans. Si l'ancien joueur du Bayern Munich a été choqué des événements, il ne souhaite pas pour autant quitter le club : «Ribéry est évidemment désolé pour cette situation, mais il m'a dit de réitérer le fait qu'il aime Florence, il respecte la Fiorentina et son projet, à aucun moment il n'a pensé à partir surtout en ce moment difficile et il veut respecter son contrat pour essayer de ramener l'équipe au sommet.»

Sebastien Frey qui a discuté avec son compatriote et ancien partenaire de sélection ne s'arrête pas là : «il est un peu isolé ces jours-ci, mais il veut préciser qu'il n'a jamais dit qu'il voulait partir. Il a seulement dit qu'il prendrait les décisions pour protéger sa famille. Il ne pense pas à partir, il me l'a dit ce matin, il m'a demandé de transmettre ce message.» Les supporters de la Fiorentina peuvent être rassurés.