Le FC Barcelone a trouvé un accord avec un ailier de Bruges

Le FC Barcelone poursuit sa stratégie de recrutement des jeunes talents en ciblant Jesse Bisiwu, ailier de 18 ans du Club Bruges. Selon les informations de Sport, le club catalan a ouvert les négociations avec le club belge, proposant une offre initiale de 10 millions d’euros, refusée. Mais les discussions se poursuivent avec la possibilité d’un accord si le Barça accepte de céder un pourcentage important sur une éventuelle revente. Le joueur, dont le contrat expire la saison prochaine, a exprimé son désir de rejoindre Barcelone et un accord de principe pour quatre saisons a déjà été conclu avec lui.

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Bisiwu, ailier gauche pur, s’est distingué lors de la Coupe du Monde U20 au Qatar avec la Belgique et a séduit le staff technique du Barça par sa vitesse et sa capacité dans les duels. L’idée est de l’intégrer à l’équipe réserve tout en bénéficiant de la dynamique de l’équipe première pour exploiter pleinement son potentiel.