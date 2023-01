L’Olympique Lyonnais enregistre l’arrivée de Jeffinho

La suite après cette publicité

Son arrivée avait d’ailleurs été annoncée via un communiqué publié sur le site officiel de l’Olympique Lyonnais samedi soir dernier. Le club rhodanien avait notamment évoqué avoir débuté les discussions avec Botafogo pour son milieu offensif tout en affirmant que Jeffinho arriverait ce lundi dans la cité rhodanienne pour passer sa visite médicale avant de finaliser son transfert avec les Gones.

En effet, il ne manquait plus que l’officialisation ! C’est donc désormais chose faite. Jeffinho rejoint l’Olympique Lyonnais jusqu’en 2027. D’abord formé du côté de Resende, club faisant partie de l’OL Groupe, le milieu offensif a ensuite rejoint Botafogo durant le précédent mercato estival contre un chèque de 300.000 euros. Le milieu offensif de formation devrait offrir de nouvelles perspectives à Laurent Blanc.

L’adaptation de Jeffinho sera primordiale

«L’Olympique Lyonnais est très heureux d’annoncer le transfert de l’attaquant brésilien de Botafogo, Jeffinho pour 4 saisons et demie, soit jusqu’au 30 juin 2027. Le montant du transfert s’élève à 10 M€ auquel pourra s’ajouter un maximum de 2,5 M€ de bonus, déclenchés en fonction des performances du club et de la participation du joueur», indique d’ailleurs le communiqué du club rhodanien.

Pour rappel, le joueur de 23 ans a déjà inscrit 5 buts et délivré 7 passes décisives sous le maillot de Botafogo en 42 rencontres toutes compétitions confondues la saison dernière. Néanmoins, son adaptation au jeu européen sera capitale afin que le Brésilien s’intègre le plus rapidement possible à sa nouvelle équipe alors que l’Olympique Lyonnais est dans une situation sportive plus que délicate actuellement.