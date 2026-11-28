Tout va bien pour le Real. Avec dix victoires lors de leurs dix dernières sorties, toutes compétitions confondues, les Merengues peuvent revenir à hauteur du Barça en cas de victoire face à Alavés ce soir au Bernabéu, coup d’envoi à 21h. Premiers de la phase de groupes de la Ligue des champions, les hommes de Mourinho ont fait taire les critiques sur plusieurs de leurs joueurs grâce à leurs impressionnants résultats (16 victoires en 18 matchs cette saison). Le technicien portugais a décidé d’aligner Vinícius en attaque, à la place de Diomandé, avec Mbappé et Brahim Díaz. Bellingham et Güler seront au milieu, avec Courtois dans les cages.

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En face, le Deportivo Alavés a enrayé une série de huit matchs sans victoire le week-end dernier, en l’emportant face à La Corogne (3-1). Les Babazorros pointent au neuvième rang en Liga avec 16 points, seulement quatre unités de plus que Getafe, 18e et premier relégable. Un bon résultat à Madrid serait donc bienvenu pour permettre à Quique Sánchez Flores et ses joueurs d’éviter le retour des équipes mal classées. Ce dernier s’appuiera sur une défense à cinq, composée de Tenaglia, Koski et Jonny dans l’axe. Denis Suárez, ancien Barcelonais, jouera au milieu de terrain tandis que Mariano Díaz, ancien Madrilène, sera aligné en attaque.

Les compositions

Real Madrid

Alavés