Gambardella : une rabona à la Cherki fait le buzz

Dimanche, une superbe passe décisive a été délivrée par Jlidi Yahya. L’international tunisien de 16 ans, joueur d’Angers en U19, a réalisé une sublime rabona en 64ᵉ de Coupe Gambardella. Le match avait lieu à Laval face au Stade Lavallois Mayenne FC. Le jeune tunisien est l’un des joueurs à suivre dans cette 72e édition de la Coupe Gambardella.

Son coup du foulard nous rappelle d’ailleurs celui offert par Cherki face à Sunderland, lors de la 15ᵉ journée de Premier League. Grâce au magnifique geste de l’ailier gauche, le club de l’ouest a ensuite pu s’imposer 2-1 dans un derby splendide.