CAN 2025, Maroc : Brahim Diaz, de héros à paria du peuple

C’est l’action de cette CAN 2025 et elle va laisser des traces à vie. Devant la terre entière. Après une fin de match chaotique, Brahim Diaz avait le but de tout un peuple à ses pieds. Après avoir obtenu le penalty, l’attaquant du Real Madrid pouvait offrir une CAN à son équipe après 50 ans d’attente. Avant ça, il avait dû attendre quinze bonnes minutes que les Sénégalais acceptent de revenir sur la pelouse, mécontents de la décision arbitrale.

Qu’importe, après son attente, le Marocain, meilleur buteur de la CAN, avait l’occasion de planter un nouveau but et sceller la victoire des siens. Mais il a été l’auteur d’une panenka ridicule qu’Edouard Mendy avait bien anticipée. Un tir surprenant que personne n’a compris du stade à tel point que certains se sont demandés s’il n’avait pas volontairement saboté son tir pour éviter une polémique. «Vous croyez qu’après 50 ans d’attente, on allait s’entendre ? Il voulait marquer et je l’ai arrêté. Fin», répondait froidement Edouard Mendy après la rencontre.

Conspué par le public marocain

En larmes au coup de sifflet dans la foulée, le Marocain a rapidement été remplacé par Walid Regragui qui n’a logiquement pas apprécié la tentative de son joueur dans un moment aussi décisif. Ni le public. Car le Maroc s’est incliné dans ce match et au moment de la remise des trophées, lorsqu’il a été appelé pour le trophée de meilleur buteur, Brahim Diaz a été conspué par le public marocain qui ne lui a pas pardonné son geste. Un geste qui a montré que Brahim Diaz avait fait passer son égo au-dessus du pays.

«On a arrêté le match aux yeux du monde pendant au moins 10 minutes… Ca n’a pas aidé Brahim. Ce n’est pas une excuse sur la façon dont il a tiré. Mais on ne va pas revenir en arrière. On était à un penalty du sacre, c’est comme ça», expliquait en conférence de presse Walid Regragui. Après la rencontre, Brahim Diaz a aussi été inondé de commentaires sur ses réseaux sociaux de la part des supporters marocains mais aussi sénégalais qui n’ont pas manqué l’occasion de se moquer de lui après sa tentative manquée. Considéré comme le meilleur joueur de cette CAN 2025 pendant longtemps et héros du peuple marocain par ses prestations, Brahim Diaz, sur un geste, a gâché aux yeux des Marocains toute sa compétition.