Pierre Aristouy brise le silence depuis son départ du FC Nantes

Plus de deux mois après son départ forcé du FC Nantes, Pierre Aristouy s’est réfugié dans un silence qu’il a décidé de briser dans un entretien accordé à Sud Ouest ce mercredi. Après avoir passé 7 ans au club, notamment chez les U19 avant de prendre la tête de l’équipe première, l’entraîneur de 44 ans est encore amer de son éviction. « Je considère que c’est une injustice », lâche d’emblée celui qui a été remplacé par Jocelyn Gourvennec. Ce dernier connaît d’ailleurs des débuts franchement compliqués avec seulement deux victoires en 8 matchs de Ligue 1, plus une élimination en Coupe de France contre Laval (L2).

« On ne s’y attend pas réellement. Il n’y avait pas d’urgence à prendre une telle décision. Quand c’est brutal, c’est toujours difficile de s’en remettre. Le mois de décembre a été compliqué mais il faut avancer », reconnait Aristouy, affirmant également «qu’il y a des choses à régler avec le FC Nantes, qui ne le sont pas encore. » « C’est très bizarre de se lever le matin sans avoir d’objectif bien précis. Puis il faut reprendre une vie un peu plus normale, différente. S’occuper de ses enfants, faire des choses que l’on n’avait pas l’occasion ni le temps de faire. Et ensuite, effectivement, se reconstruire. » La digestion est compliquée.