Avec Igor Paixao, Sunderland tente aussi Jack Grealish

En plus du dossier Igor Paixao, Sunderland s’active également pour tenter de récupérer Jack Grealish. Selon The Athletic, le club anglais a transmis une offre à Manchester City pour obtenir le prêt du milieu offensif de 30 ans. La proposition prévoit notamment que les Sky Blues prennent en charge une partie de son salaire, avec la possibilité pour Sunderland de rendre le transfert définitif l’été prochain, lorsque le contrat du joueur arrivera à son terme.

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Grealish, qui sort d’un prêt plutôt réussi à Everton, a participé aux deux premières rencontres de la saison avec Manchester City, à chaque fois en entrant en seconde période. Le club mancunien est toutefois ouvert à son départ, sous la forme d’un prêt ou d’un transfert définitif. Sunderland doit également avancer sur Igor Paixao, un accord verbal est proche d’être trouvé avec l’OM. La double opération pourrait donc animer les derniers jours du mercato du club anglais.