EdF : Didier Deschamps a eu plusieurs échanges avec Paul Pogba

Plusieurs absents sont à dénombrer dans la liste de Didier Deschamps pour les prochaines rencontres de l’Equipe de France qui auront lieu contre Gibraltar le 16 juin à Faro (Portugal) puis la Grèce au Stade de France le 19 juin prochain. Ces deux affiches, comptant pour les éliminatoires de l’Euro 2024, se feront donc sans Alexandre Lacazette malgré sa superbe saison avec l’Olympique Lyonnais, ni Paul Pogba. Le milieu de terrain vit une saison cauchemardesque en Italie avec de nombreuses blessures et la Pioche est encore indisponible pour ce nouveau rassemblement. Le sélectionneur de l’Equipe de France est revenu sur les problèmes physiques du joueur de 30 ans tout en confiant qu’il avait régulièrement des échanges avec lui. «J’ai échangé beaucoup avec Paul (Pogba, ndlr) bien évidemment. Il a une saison très difficile pour lui, déjà hors du terrain» a tout d’abord rappelé le tacticien français avant de poursuivre sur ses blessures à répétition.

«Il est amené à avoir des blessures à répétition. Il était revenu puis il a de nouveau eu un problème. Qu’il ait les capacités physique et mentale pour revenir, il n’y a pas de soucis. Évidemment qu’il rentrait dans la réflexion au cas ou par rapport au nombre de matchs, le temps qu’il aurait eu à jouer. Evidemment que Paul a été un joueur essentiel et fondamental pour l’Equipe de France pendant des années. Est-ce qu’il va l’être dans les prochaines années ? Il va tout faire pour l’être après j’ai pas la réponse. Je lui souhaite et pour l’Equipe de France aussi mais il n’était pas là déjà à la Coupe du Monde et y en a d’autres qui ont pris le relais. J’espère pour lui qu’il pourra régler tous ses problèmes et qu’il puisse repartir avec une préparation normale, repartir sur une autre saison où il pourra retrouver toute ses capacités athlétiques et ce qu’il est capable de faire sur le terrain avec le ballon et sans le ballon. Et puis en termes de leadership aussi…»

