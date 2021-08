Bayer Leverkusen : Wendell rejoint le FC Porto

Après sept saisons passées au Bayer Leverkusen, Wendell s'est engagé avec le FC Porto ce jeudi. Le défenseur latéral gauche âgé de 28 ans quitte la Bundesliga après 250 matches professionnels sous le maillot du Bayer 04, soit plus que n’importe quel autre joueur du championnat allemand à l'heure actuelle. Arrivé en 2014, en provenance du Gremio, le natif de Fortaleza a marqué son passage au Werkself avec un bilan de 8 buts et 18 passes décisives toutes compétitions confondues. Un nouveau challenge au Portugal que le principal intéressé attend avec impatience malgré cette inoubliable expérience.

«J’ai vécu de grandes choses avec cette équipe et je me suis fait beaucoup d’amis - Bayer 04 est devenu pour moi comme une famille. (...) Mais après tant de temps, il est important pour moi, en tant qu’être humain et en tant que professionnel, de relever un autre défi. Leverkusen aura toujours une grande importance pour moi, je souhaite de tout cœur bonne chance au club», a ainsi déclaré Wendell.