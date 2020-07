Real Madrid : le message d'adieu d'Achraf Hakimi

La suite après cette publicité

Achraf Hakimi (21 ans) a été transféré à l'Inter Milan ce jeudi pour un montant avoisinant les 40 M€. Le Marocain quitte donc définitivement le Real Madrid, son club formateur. Le Lion de l'Atlas n'a d'ailleurs pas caché son émotion à l'heure de faire ses adieux à la Casa Blanca sur ses réseaux sociaux.

«Je n'avais jamais imaginé que ce moment pourrait arriver. Ce n'est pas un au revoir, car on ne quitte jamais vraiment ta maison. Tu peux t'éloigner, mais ce sera toujours le foyer, où j'ai trouvé la joie et les valeurs qui m'ont fait grandir. Le Real Madrid est ma maison, j'y ai été éduqué et choyé pour devenir la personne que je suis aujourd'hui. Au Real Madrid, on ne forme pas que des sportifs. J'ai passé la porte de Valdebebas à 6 ans sans imaginer ce qui m'y attendait. Merci à tous et à chacun des employés du club, mes entraîneurs et tous mes partenaires (des amis pour la majeure partie) qui m'ont accompagné dans cette belle étape de ma vie. Enfin, je veux remercier tous les Madridistas qui m'ont soutenu et continueront à soutenir l'équipe en toute circonstance. Désormais, je serai l'un d'eux. Merci beaucoup au Real Madrid. Hala Madrid !», a-t-il posté.