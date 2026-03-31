Les médias italiens s’acharnent sur le coupable désigné de l’élimination

L’histoire s’est répétée pour la troisième fois consécutive. L’Italie ne participera pas à la Coupe du Monde 2026, après avoir manqué les éditions de 2022 et de 2018. Éliminée par la Bosnie aux tirs au but (1-1, 4 tab 1), la Squadra Azzurra menait pourtant au score avant de se faire rejoindre. Les Transalpins avaient les jambes qui tremblaient durant toute la rencontre et le fond de jeu inexistant proposé par les hommes de Gennaro Gattuso a logiquement conduit à une nouvelle désillusion. Sans surprise, la pilule est difficile à avaler pour les médias italiens.

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Un carton rouge qui a mis l’Italie en difficulté

« L’équipe a tout donné aujourd’hui, mais maintenant s’annoncent des semaines de déprime et de remises en question. Constater une fois de plus ce que nous avons vu est vraiment déprimant. Entre la confusion, le chaos et les disputes au milieu du terrain. On ne peut rien reprocher à la Bosnie : au Pays de Galles, elle a gagné après avoir remonté le score, aujourd’hui elle a rattrapé l’Italie et, devant son public, elle se qualifie pour la Coupe du Monde pour la deuxième fois de son histoire. Eux, ils ont vraiment vécu un rêve. Pour nous, en revanche, c’est un cauchemar insurmontable », a confié l’ancien défenseur présent en Bosnie pour commenter le match au micro de la Rai 1, Daniele Adani.

Cependant, si les dirigeants du football italien devront rendre des comptes, un homme cristallise toute la colère de nos voisins transalpins ce soir. Son nom ? Alessandro Bastoni. Alors que son équipe menait 1-0, contre le cours du jeu, le défenseur de l’Inter a laissé les siens à dix contre onze après le carton rouge reçu à la 41e minute pour un tacle non maîtrisé sur Memic, en position de dernier défenseur. Déjà fébrile, l’Italie a dû encaisser encore plus de vagues bosniennes en infériorité numérique. Et ce soir, l’Intériste a les oreilles qui sifflent, car les médias s’en sont donné à coeur joie pour le massacrer. «Tout allait bien, sauf ce tacle. Pourquoi ? Alors que l’Italie menait au score, la dernière chose à faire était de laisser l’équipe en infériorité numérique à cause d’une faute digne d’un carton rouge à la limite de la surface. C’est lui qui porte la responsabilité de la troisième non-qualification consécutive de l’Italie pour une Coupe du Monde», a écrit Tuttosport, qui lui a donné la note de 2/10.

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Des doutes sur son mental

«Bastoni, une année 2026 catastrophique : il se fait expulser contre la Bosnie et laisse l’Italie à 10. Tout avait bien commencé : le but de Kean à la 15e minute. Une équipe italienne pas parfaite, loin de là, mais assurément bien en place. Puis le carton rouge d’Alessandro Bastoni : le défenseur intervient en retard et en dernier recours sur Memic, qui le devance et se laisse renverser par le tacle glissé de l’Italien. Le carton rouge a été immédiatement brandi sans hésitation par l’arbitre Turpin à la 42e minute. La mauvaise saison de Bastoni se poursuit ainsi, après avoir débuté par une simulation lors du match Inter-Juve qui avait conduit à l’expulsion de Kalulu. (…) Une erreur qui ne fait qu’alimenter le débat sur la forme de Bastoni et sur sa résistance mentale dans les moments de pression maximale», a ajouté la Gazzetta dello Sport.

«Carton rouge direct et tempête dans l’équipe nationale : Bastoni, que t’arrive-t-il ? L’expulsion à la 42e minute relance le débat sur la forme physique et le mental du défenseur nerazzurro», écrit La Sicilia. Enfin, Andrea Stramaccioni, commentateur sur la Rai, a tenu le défenseur de l’Inter pour seul responsable de ce fiasco. «Malheureusement, tous les éléments justifiant le carton rouge étaient réunis. Alessandro a pris un risque énorme et c’est vraiment grave, surtout dans le football moderne. Le carton rouge était inévitable». Ciblé dans son pays, Alessandro Bastoni arrivera-t-il à s’en relever ? Une chose est sûre : il devrait éviter de lire les médias durant les prochaines semaines…