Ligue des Champions, Bayern Munich : Michael Olise a pété un plomb

Curieuse soirée de Ligue des Champions pour le Bayern Munich. Surpris dès la 2e minute par le Viking Stavanger, le club allemand a même accusé un retard de deux buts après la pause. Le réveil a eu lieu au retour des vestiaires avec un triple changement et trois buts marqués entre la 54e et la 71e minute. Le chemin de la victoire semblait se dessiner mais tout s’est écroulé après l’expulsion de Michael Olise. Le Français a en effet laissé ses partenaires à dix sur un fait de match où il n’a pas su maîtriser ses nerfs.

La suite après cette publicité

Après avoir écopé d’un premier avertissement pour avoir tiré le maillot d’Askildsen, il a lancé le ballon au visage du capitaine norvégien, Zlatko Tripic, venu lui dire des mots doux sous les yeux de l’arbitre. Il a bien sûr pris un second avertissement qui a fait très mal à ses coéquipiers. A dix, le Bayern s’est immédiatement recroquevillé dans son camp et a fini par encaisser le but de l’égalisation à 3-3. Non seulement les Bavarois ont perdu deux points en fin de match, mais en plus de cela, Olise sera suspendu pour la réception d’Arsenal mercredi 21 octobre (21h).

Kane à propos d’Olise : «c’est une grosse erreur»

«Oui, mais il le sait (que c’est une réaction stupide), a réagi Vincent Kompany après la rencontre. Nous sommes très clairs sur ce genre de choses. On peut voir dans ses yeux qu’il est désolé de l’avoir fait pour l’équipe. Aucun problème, mais ça arrive. Ce n’est pas une finale, pas une demi-finale, mais ces moments sont décisifs dans une saison. Je l’ai dit à Michael aussi, le numéro 10 a été plus malin que toi. On ne peut pas toujours être le plus malin», assure l’entraîneur du Bayern. Il ne semble pas en tenir rigueur à son joueur non plus.

La suite après cette publicité

«Sur le terrain, quand on est aussi bon, tellement meilleur que l’adversaire, parfois il suffit d’être meilleur et de ne pas toujours provoquer des situations inutiles. Je l’ai dit très clairement à Michael. Je ne peux rien changer maintenant. J’espère qu’il en a tiré une leçon», poursuit-il, suivi d’Harry Kane sur Canal+. «Je n’ai pas vu la faute du premier carton jaune mais il a lancé le ballon sur le visage de l’adversaire, c’est un jaune mérité. C’est une grosse erreur. C’est un coup dur pour Michael, mais aussi pour l’équipe. Tout le monde fait des erreurs mais il faut aller de l’avant et se préparer pour le prochain match.» Sans lui donc.