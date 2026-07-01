PSG : Gabriel Moscardo se rapproche de l’Espanyol Barcelone

Arrivé à l’hiver 2024 au Paris Saint-Germain en provenance des Corinthians, Gabriel Moscardo n’a toujours pas disputé la moindre minute sous les ordres de Luis Enrique et a multiplié les prêts au Stade de Reims et à Braga. Et selon la presse espagnole, la donne n’est pas à ce que le joueur de 20 ans reste dans la capitale française. En effet, Mundo Deportivo révèle ce mardi que le milieu de terrain brésilien est tout proche de rejoindre l’Espanyol Barcelone, dans le cadre d’un nouveau prêt.

La suite après cette publicité

Les discussions entre le club catalan et le PSG avancent dans le bon sens et l’opération est en bonne voie, toujours d’après le média ibérique. Après avoir disputé 10 rencontres avec Reims, puis 39 sous les couleurs de Braga, avec qui il a atteint la demi-finale de l’Europa League la saison passée, le natif de Taubaté est sur le point de découvrir un quatrième championnat dans sa jeune carrière.