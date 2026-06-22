Coupe du Monde 2026 : Lionel Messi frappe un grand coup

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L’Albiceleste n’est pas venue faire du tourisme en Amérique du Nord ! Tenante du titre et vainqueur de la Copa America 2024, l’Argentine a lancé sa mission pour un back-to-back historique en écrasant l’Algérie (3-0) lors de son entrée en lice. Ce deuxième match de poule face à l’Autriche ressemble à un tremplin idéal pour s’assurer une qualification rapide. Le rouleau compresseur argentin impressionne par sa sérénité : l’équipe de Lionel Scaloni reste sur 8 victoires consécutives, n’ayant encaissé qu’un seul petit but sur cette période, avec un Lionel Messi déjà auteur d’un triplé retentissant pour sa 200ème sélection.

En face, l’Autriche savoure son retour sur la plus belle des scènes. Absente du Mondial depuis 28 ans, "Das Team" a réussi ses débuts en s’imposant face à la Jordanie (3-1) au bout du suspense, portée par l’inusable Marko Arnautovic. S’ils restent sur une belle dynamique de 4 victoires de rang, les coéquipiers de Marcel Sabitzer (qui fêtera sa 100ème cape) et David Alaba font face à une montagne qui semble bien trop haute pour eux face aux champions du monde en titre.

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Parmi les nombreux paris proposés par Winamax pour ce choc Argentine-Autriche, voici les 3 cotes sélectionnées par notre rédaction pour profiter de cette offre en cash, il y en a pour tous les goûts, de la plus sûre à la plus risquée :

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L’Argentine gagne 1-0, 2-0 ou 3-0 cote à 2,40

C’est le pari de la logique et du pragmatisme absolu. Si l’Argentine brille offensivement, c’est surtout son hermétisme défensif qui fait sa force. Les hommes de Lionel Scaloni n’ont encaissé qu’un seul but lors de leurs 8 derniers matchs ! Avec une défense de fer (Lisandro Martinez, Otamendi) et un milieu de terrain qui asphyxie l’adversaire, l’Albiceleste a pris l’habitude d’étouffer ses rivaux et de contrôler le tempo une fois l’avantage pris. Une victoire avec un clean sheet (comme face à l’Algérie) sur un score maîtrisé est le scénario le plus évident pour cette rencontre.

L’Argentine gagne et Lionel Messi buteur, cote à 2,00

L’histoire est en marche. Après son triplé magistral face à l’Algérie, Lionel Messi n’est plus qu’à une seule réalisation de devenir le meilleur buteur unique de l’histoire de la Coupe du Monde (il est actuellement à égalité avec Klose à 16 buts). Avec Kylian Mbappé qui joue juste après face à l’Irak et qui menace de rattraper tout le monde, le capitaine argentin aura une motivation décuplée pour faire trembler les filets. Face à une défense autrichienne courageuse mais qui risque de subir les vagues sud-américaines, doubler sa mise avec un but de l’octuple Ballon d’Or couplé à la victoire est un excellent investissement avec l’assurance du remboursement.

L’Argentine marque sur penalty, cote à 3,85

C’est le pari coup de cœur, extrêmement tentant à essayer avec une offre remboursée en cash ! L’Argentine est une équipe qui passe le plus clair de son temps dans la surface adverse. Avec des joueurs incroyablement vifs et techniques capables de provoquer des fautes (Garnacho s’il rentre, Mac Allister, Lautaro Martinez, Julian Alvarez), la pression sur la charnière Danso-Lienhart sera totale. Si l’on ajoute à cela la vigilance permanente de la VAR dans ce tournoi, la probabilité de voir l’arbitre désigner le point de penalty est très forte. Et quand on connait l’adresse de la Pulga dans cet exercice, la cote de 3,85 apparait clairement comme le coup de poker idéal !

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