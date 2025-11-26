OM : l’analyse lucide de Benjamin Pavard sur sa mauvaise période

Après plusieurs semaines difficiles, Benjamin Pavard reprend de belles couleurs avec des prestations bien plus fournies, lors des dernières rencontres disputées. Interrogé en zone mixte après la grande victoire de l’OM contre Newcastle en Ligue des Champions, l’ancien défenseur du Bayern a analysé avec lucidité la mauvaise période qu’il a dû traverser ces derniers temps.

«C’est vrai que j’ai eu une petite période avec beaucoup de malchance. J’ai fait le dos rond, j’ai travaillé. Ce n’est pas la première fois que ça m’arrive, j’ai de l’expérience et je suis passé par de très grands clubs. Je savais que la chance allait tourner. Elle est en train de tourner, mais il ne faut pas s’enflammer. Je suis très content de ma performance, mais surtout de celle de l’équipe. C’est ça le plus important», a expliqué le Champion du monde 2018 en zone mixte. Pavard semble et bien de retour.