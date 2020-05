Ligue 1 : un sénateur du Rhône justifie son vote contre l'amendement de reprise du championnat

Lundi soir, six sénateurs ont déposé un amendement dans l'optique de reprendre le championnat de France de Ligue 1. Si parmi les six sénateurs, ils sont quatre à officier dans le Rhône et rejoignent ainsi la volonté de Jean-Michel Aulas de reprendre le championnat, un de leur collègue rhodanien, Gilbert-Luc Devinaz (PS) s'y est opposé.

Le sénateur PS a justifié son vote dans des propos rapportés par Le Progrès. « La loi ne répond pas aux caprices de ceux qui ont les moyens d'être entendus, mais doit permettre la survie de notre mouvement sportif », a-t-il fait savoir. Gilbert-Luc Devinaz a néanmoins tenu à souligner l'impact bénéfique qu'a le club sur la ville de Lyon. « L'OL est une vitrine exceptionnelle pour notre Métropole et nous fait vibrer, supporters et amateurs de ballon rond. »