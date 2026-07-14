Menu Rechercher
Commenter
Officiel Ligue 2

Killian Corredor rejoint le FC Nantes jusqu’en 2030 !

Par Allan Brevi
1 min.
Killian Corredor @Maxppp

Le FC Nantes tient sa quatrième recrue estivale avec l’arrivée officielle de Killian Corredor. L’attaquant français de 25 ans s’engage avec les Canaris jusqu’en 2030 en provenance de Darmstadt, pensionnaire de deuxième division allemande, où il a disputé 65 rencontres lors des deux dernières saisons.

La suite après cette publicité

Courtisé également par l’AS Saint-Étienne, Corredor a choisi le projet nantais malgré la descente du club en Ligue 2. Passé par Rodez, il retrouve un championnat qu’il connaît bien avec 20 buts inscrits en 89 matchs de L2. Il portera le numéro 12, en hommage à l’Aveyron, son département d’origine.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 2
Nantes
Darmstadt
Killian Corredor

En savoir plus sur

Ligue 2 Ligue 2 BKT
Nantes Logo Nantes
Darmstadt Logo Darmstadt
Killian Corredor Killian Corredor
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier