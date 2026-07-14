Killian Corredor rejoint le FC Nantes jusqu’en 2030 !

Le FC Nantes tient sa quatrième recrue estivale avec l’arrivée officielle de Killian Corredor. L’attaquant français de 25 ans s’engage avec les Canaris jusqu’en 2030 en provenance de Darmstadt, pensionnaire de deuxième division allemande, où il a disputé 65 rencontres lors des deux dernières saisons.

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Un nouveau chapitre s'ouvre pour Killian 🖊️📖 — FC Nantes (@FCNantes) July 14, 2026

Courtisé également par l’AS Saint-Étienne, Corredor a choisi le projet nantais malgré la descente du club en Ligue 2. Passé par Rodez, il retrouve un championnat qu’il connaît bien avec 20 buts inscrits en 89 matchs de L2. Il portera le numéro 12, en hommage à l’Aveyron, son département d’origine.