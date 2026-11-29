Le dossier Rui Borges avance au Stade Rennais. Après de premiers échanges informels avec les représentants du technicien portugais, comme nous vous l’avons indiqué, une première réunion s’est tenue ce dimanche entre les deux parties. Selon nos informations, les dirigeants bretons ont ainsi pu présenter leur projet à l’ancien entraîneur du Sporting Lisbonne, libre depuis son départ du club lisboète début novembre.

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De son côté, Rui Borges va désormais patienter avant de connaître la décision des Rouge et Noir. Toujours selon nos informations, la direction rennaise souhaite trancher d’ici le début de la semaine prochaine concernant son futur entraîneur. Elle doit également parler avec un autre entraîneur français. Le technicien portugais reste donc dans l’attente, alors que le club breton poursuit sa réflexion pour trouver le successeur de Franck Haise. Pour l’heure, c’est l’entraîneur en charge de la réserve, Sébastien Tambouret, qui assure l’intérim.