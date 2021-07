Juventus : personne ne veut de Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Cristiano Ronaldo sera-t-il toujours Turinois la saison prochaine ? C'est une question qu'on était en droit de se poser il y a encore quelques semaines. Tout d'abord, parce que la Juventus a été touchée par la crise financière liée au covid-19, et que le salaire mirobolant de la star portugaise est logiquement plus difficile à assumer dans ces conditions.

Ensuite, certains médias ont évoqué un possible retour au Real Madrid, même si cette rumeur a vite été balayée d'un coup de main par le club de la capitale espagnole. Tout comme celle d'un retour à Manchester United. Sur Foot Mercato, nous vous avons également dévoilé en exclusivité que l'idée de jouer pour le Paris Saint-Germain intéressait le Lusitanien, et des discussions avaient été lancées entre l'entourage de Cristiano Ronaldo et la direction parisienne pour parler salaire et contrat.

Le PSG n'est plus très chaud

Dernièrement, la tendance était cependant plus à une nouvelle saison à Turin. Et le Corriere dello Sport dévoile de nouvelles informations à ce sujet, qui font qu'on comprend mieux pourquoi CR7 ne devrait pas bouger. C'est simple, il n'y a pour l'instant aucune offre pour lui, et rien ne laisse penser aux dirigeants turinois qu'ils recevront une proposition dans les prochaines semaines.

La piste PSG, qui était la plus crédible cet été, s'est considérablement refroidie ces derniers temps selon le journal italien. Seul un possible départ de Kylian Mbappé vers Madrid, ce qui ne semble également pas d'actualité, pourrait relancer cette option. Aujourd'hui, tout porte à croire que Cristiano Ronaldo sera bel et bien bianconero la saison prochaine.