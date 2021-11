Trophée Yachine : Habib Beye tacle le choix Donnarumma aux dépens d'Edouard Mendy

Au micro de Canal+ Sport Afrique, l'ancien défenseur de l'Olympique de Marseille Habib Beye ne comprend pas le sacre du gardien de but italien Gianluigi Donnarumma au Trophée Yachine, et ce devant le portier sénégalais Edouard Mendy : «vous avez vu les statistiques, le nombre de clean-sheets d'Edouard Mendy est plus important que Donnarumma, la saison dans sa globalité est bien plus aboutie pour Edouard Mendy qu'elle ne l'est pour Donnarumma. On a récompensé un joueur sur un mois de compétition et sa saison au Milan, qui n'est pas mauvaise, mais je pense qu'Edouard Mendy a fait une meilleure saison avec Chelsea, en plus avec la Ligue des Champions. Pourquoi valoriser un Euro plus qu'une Ligue des Champions ? L'année exceptionnelle, c'est 12 mois, c'est pas un mois de compétition. Arrêtons avec cette hypocrisie de dire : «Il y a l'Euro, c'est une année exceptionnelle.» Elle l'est sur 12 mois, Edouard Mendy est le meilleur gardien d'Europe, il n'y a même pas de débat».

La suite après cette publicité

L'ex-international sénégalais (35 sélections, 1 but) met également le doigt sur la mise en lumière différente entre les deux gardiens de but, notamment en raison de leurs sélections respectives : «il est africain et sénégalais, sa sélection ne rayonne pas comme l'Italie peut rayonner en aura médiatique dans tout ce que cela représente. Aujourd'hui, on considère, et vous avez même les entraîneurs qui le disent, que la CAN (Coupe d'Afrique des Nations, ndlr) est un petit tournoi. Toutes ces choses font qu'on ne reconnaît pas un international africain ou polonais, on en a parlé pour Lewandowski, comme on reconnaît un international européen, italien comme Donnarumma. On a récompensé un mois de compétition et un gardien transféré, tout ce qu'on veut. Edouard Mendy a été meilleur que Donnarumma sur 12 mois de compétition.»