Le clan Haaland savait pour Mbappé et le Real Madrid

Depuis plusieurs semaines, les rumeurs d’un départ d’Erling Haaland en Espagne sont de plus en plus insistantes. Le père de l’attaquant de 23 ans, Alf-Inge, préparerait même le départ de son fils selon Sport. Deux clubs sont sur la piste du géant norvégien : le FC Barcelone et le Real Madrid. Cependant, les conditions du marché font que ce transfert est difficile à réaliser.

Si Sport avance que le Real Madrid semblait tenir la corde, étant donné que le poste de numéro 9 était affaibli après le départ de Benzema, la tendance n’est plus la même aujourd’hui. Surtout que le clan Haaland était sûr, en début d’année, que le transfert de Kylian Mbappé à Madrid était en phase finale. L’option du Real étant la priorité, le Barça s’occupant plutôt de rééquilibrer ses finances dans un premier temps. Joan Laporta veut Haaland en 2025, soit après le départ de Lewandowski, mais Alf-Inge ne veut pas perdre le contact avec le Real Madrid, malgré le probable transfert de Kylian Mbappé chez les Merengues.