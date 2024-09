Brest : Eric Roy trouve le PSG meilleur que l’année dernière

Ce samedi soir, le PSG s’est bien ressaisi. Sur sa pelouse, le club de la capitale n’a pas tremblé face à un Brest dangereux. Auteurs de l’ouverture du score, les Bretons ont finalement subi la loi des locaux (1-3), portés par un grand Ousmane Dembélé. Au micro de DAZN, Eric Roy a affirmé qu’il trouvait le PSG plus fort que l’an dernier : «c’est difficile. Le PSG est plus fort collectivement que l’année dernière. Ils sont plus forts à la perte du ballon. On leur a rendu beaucoup de ballons, on leur a facilité la tâche. Les garçons ont tout donné. On a mené, il y a de la frustration mais on est obligés de reconnaître que cette équipe était meilleure que la nôtre. Quand tu mènes 1-0 au Parc des Princes, tu ne peux pas, dans les 3 dernières minutes, c’est bête de prendre ce but-là. Le troisième, c’est carrément un cadeau.»

Face à un adversaire drôlement fort, le club brestois continue néanmoins d’apprendre. Un enseignement qui sera précieux aux coéquipiers de Mama Baldé à l’orée de leur première campagne de Ligue des Champions. Eric Roy l’a bien compris et retient aussi le positif de cette défaite : «je ne suis jamais rassuré quand je perds des matchs. On apprend. On vient au PSG, on sait que ce sera un match difficile mais je voulais qu’on soit acteur. On a fait une première mi-temps assez bonne. C’est dommage qu’on soit punis dans les trois dernières minutes alors qu’on aurait pu mener à la mi-temps. Je pensais que le PSG piocherait physiquement au fil du match. Je les ai trouvés intéressants physiquement. Je sais que mes garçons seront aussi présents jeudi soir.» Réponse contre Sturm Graz ce jeudi (21h).