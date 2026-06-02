Mercato : Arsenal a pris sa décision pour Ethan Nwaneri

Une évolution, pas une révolution. Voici comment résumer en quelques mots l’état d’esprit d’Arsenal avant le lancement de ce nouveau mercato estival. Vainqueurs de la Premier League et finalistes de la Ligue des Champions, les Gunners souhaitent apporter des ajustements, notamment dans le secteur offensif comme expliqué hier. Plusieurs départs sont aussi attendus à Londres durant cette intersaison. Outre Jakub Kiwior qui a été vendu à Porto, Christian Norgaard, Ben White, Fabio Vieira, Reiss Nelson, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus et Leandro Trossard sont potentiellement sur le départ, annonce la BBC Sport.

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Et puis, il y a le cas Ethan Nwaneri. L’hiver dernier, les pensionnaires de l’Emirates Stadium l’ont envoyé en prêt à l’Olympique de Marseille. L’objectif était qu’il enchaîne les matches et poursuive sa progression dans un championnat d’un bon niveau. Finalement, son expérience dans la cité phocéenne n’a pas vraiment été à la hauteur de ses attentes, mais aussi de celles des Gunners et des Marseillais. Durant son Erasmus en France, le joueur de 19 ans, sous contrat jusqu’en 2030 avec Arsenal, n’a finalement participé qu’à 11 rencontres toutes compétitions confondues, dont seulement 4 dans la peau d’un titulaire (2 buts et 1 assist).

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Arsenal est très intéressé par une vente

On peut ajouter qu’il a aussi été sur le banc à sept reprises sans entrer en jeu. Son prêt n’a pas été une franche réussite. Une fois terminé, il a donc regagné Londres et suivi la fin de saison des Gunners, avec lesquels il a fêté le titre en Premier League. Ensuite, le natif de Londres a été convoqué par Thomas Tuchel, non pas pour participer à la Coupe du Monde 2026 avec les Three Lions, mais pour aider l’équipe à se préparer. D’autres Anglais qui ne participeront pas au tournoi ont aussi été convoqués. Nwaneri sait donc qu’il ne sera pas de la partie et a accepté cette mission de quelques jours. En parallèle, il doit aussi gérer son avenir.

Comme on le pressentait depuis quelques semaines, les Gunners ne comptent pas forcément sur lui. La BBC Sport explique que son futur à Londres est très incertain. D’autant que les dirigeants voient sa vente d’un bon œil. Celle-ci serait rentable puisqu’il a été formé au club. Le son de cloche est le même chez The Athletic, qui annonce qu’il pourrait être considéré comme un joueur à vendre. Il y a quelques semaines, le Borussia Dortmund a été cité comme un point de chute. Plus récemment, des rumeurs ont fait état d’un intérêt de Côme. Aucun prix n’a filtré pour le moment, mais la valeur marchande du joueur est estimée à 35 M€ par Transfermarkt. Après sa saison, il risque de partir pour moins d’argent. Le bonheur n’était pas dans le prêt cette fois-ci.