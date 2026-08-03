Côme : énorme problème à venir pour la Ligue des Champions

Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, Côme pourrait rapidement se heurter à un obstacle majeur avant même le début de la compétition. En raison du règlement de l’UEFA imposant un quota minimal de joueurs formés localement, le club lombard ne disposerait actuellement pas d’un nombre suffisant de joueurs éligibles pour remplir une liste A complète de 25 éléments. Présent en conférence de presse, Cesc Fàbregas n’a d’ailleurs pas caché son inquiétude, expliquant que son équipe pourrait être contrainte de disputer la compétition avec seulement « 16 ou 17 joueurs » inscrits. Un véritable casse-tête pour le technicien espagnol, alors que Côme poursuit un mercato particulièrement ambitieux et reste associé à la piste menant à Moise Kean, dont le profil permettrait de renforcer l’effectif tout en apportant une solution partielle au manque de joueurs formés en Italie.

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Face à cette situation, Cesc Fàbregas mise déjà sur la jeunesse pour préparer l’avenir. Après l’arrivée en janvier du milieu Alessio Baralla, recruté à Empoli, le club lombard s’est offert cet été Mattia Liberali, en levant sa clause libératoire de six millions d’euros lors de son transfert depuis Catanzaro, dont la moitié reviendra au Milan grâce à la clause conservée par les Rossoneri. L’entraîneur espagnol s’est montré très élogieux envers le jeune offensif, capable selon lui d’évoluer aussi bien comme meneur de jeu que dans un rôle de faux numéro neuf. Il a également salué les qualités de Kaiki, dont il apprécie l’agressivité dans les duels tout en souhaitant perfectionner son jeu avec le ballon. Cette politique de développement s’accompagne de la montée de la Primavera de Côme en première division, où le nouvel entraîneur Gianluca Falsini pourra notamment compter sur le prometteur Riccardo Cassano. Une génération que Fàbregas observera de près afin d’élargir progressivement son vivier de joueurs susceptibles d’intégrer les futures listes européennes.