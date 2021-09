Ligue Europa : la Lazio met la pression sur l'OM, le Bayer étrille le Celtic

Pendant que l'OM faisait face à Galatasaray au Vélodrome, dans l'autre match du groupe E, la Lazio devait se rattraper de sa défaite en Turquie (1-0) il y a deux semaines. Les choses se présentaient bien pour les hommes de Maurizio Sarri puisque l'ancien Bordelais Toma Basic ouvrait rapidement le score (13e). L'affaire tournait même très bien pour les Italiens. Avant la pause, Patric doublait la mise (38e), offrant un break d'avance aux siens. Ce score de 2-0 ne bougeait plus par la suite. Le club italien est 2e, devant l'OM, qu'il reçoit le 21 octobre prochain.

Dans la poule F, Braga, défait lors du premier match par l'Etoile Rouge, n'avait pas vraiment le choix et devait s'imposer lors de la réception de Midtjylland. Pourtant, le club portugais débutait très mal avec un premier but encaissé de la part d'Evander sur penalty (19e). Tout changeait en seconde période, les locaux profitant d'un gros temps fort pour d'abord égaliser grâce à Galeno sur penalty (55e), et même prendre l'avantage par Horta (62e). Galeno y allait même de son doublé dans les arrêts de jeu (90+5). Cette victoire 3-1 fait du bien aux Portugais. Dans le même temps, le club serbe est allé chercher un succès précieux sur la pelouse de Ludogorets 1-0 et s'assure la première place avec six points.

Le Bayer s'amuse

Direction le groupe G maintenant où le Bayer Leverkusen n'a fait qu'une bouchée du Celtic en l'emportant 4-0. Avec Diaby et Bakker titulaires, les Allemands se sont amusés en Écosse, prenant vite le large avec des buts signés Hincapie (25e) et la pépite Florian Wirtz (35e). C'est Lucas Alario qui a scellé le sort de ce match d'un penalty (58e). Retenons tout de même le premier but d'Amine Adli avec sa nouvelle équipe en fin de rencontre (90e+4). En parallèle, le Betis a forcé la décision à Ferencvaros et fini par l'emporter 2-1 grâce à des buts de Fekir (17e), Wingo contre son camp (75e) et Tello (90e+5). Les Hongrois avaient répondu un temps par Uzuni (44e). Avec cette seconde victoire, les Andalous attendent le Bayer, six points chacun, de pied ferme pour un choc.

Enfin dans le groupe H, le Dinamo Zagreb a vécu une belle soirée européenne et ramène la victoire 3-0 du terrain du Racing Genk. Un but de Ivanusec (10e) et un doublé de Petkovic sur penalty (45e+3, 67e) ont suffi aux Croates, qui se rattrapent bien après leur défaite inaugurale contre West Ham. Des Anglais qui prennent seuls la tête de la poule avec six points car ils ont battu le Rapid Vienne 2-0 sur des buts de Declan Rice (29e) et Benrahma (90e+4). Ça sent bon la qualification pour les Hammers.

Les résultats du soir :

Groupe E :

OM 0 - 0 Galatasaray

Lazio 2 - 0 Lokomotiv Moscou : Basic (13e), Patric (38e)

Groupe F :

Braga 3 - 1 Midtjylland : Galeno (sp 55e, 90e+5), Horta (62e) ; Evander (sp 19e)

Ludogorets Razgrad 0 - 1 Etoile Rouge de Belgrade : Kanga (64e)

Groupe G :

Celtic 0 - 4 Bayer Leverkusen : Hincapie (25e), Wirtz (35e), Alario (sp 58e), Adli (90e+4)

Ferencvaros 1 - 3 Betis : Uzuni (44e) ; Fekir (17e), Wingo (csc 75e), Tello (90e+5)

Groupe H :

Racing Genk 0 - 3 Dinamo Zagreb : Ivanusec (10e), Petkovic (sp 45e+3, sp 67e)

West Ham 2 - 0 Rapid Vienne : Rice (29e), Benrahma (90e+4)