LdC Afrique : un nouveau scandale éclate avant la grande finale

À une semaine de la finale de la Ligue des Champions de la CAF, une vive polémique secoue déjà l’affiche entre l’AS FAR et les Mamelodi Sundowns. En conférence de presse, l’entraîneur sud-africain Miguel Cardoso a affirmé que le club marocain avait obtenu une vidéo tactique très détaillée de son équipe seulement un jour après la rencontre de championnat face aux Kaizer Chiefs. « Je sais que l’AS FAR avait une vidéo grand-angle de notre match… livrée », a déclaré le technicien portugais, laissant entendre qu’une fuite interne aurait permis au club marocain d’accéder à des images normalement réservées au staff technique.

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Ce type de vidéo grand-angle est utilisé pour l’analyse tactique approfondie : placements défensifs, déplacements collectifs, circuits de relance ou encore organisation sans ballon. Des contenus rarement accessibles aux adversaires dans des délais aussi courts avant une finale continentale. Sans désigner officiellement de responsable, Cardoso assure connaître l’origine présumée de cette fuite. Cette sortie médiatique ajoute une forte tension psychologique autour d’une finale déjà explosive entre deux géants africains. L’aller est programmé le 17 mai à Pretoria, tandis que le retour se disputera le 24 mai à Rabat sous l’arbitrage du controversé Jean-Jacques Ndala.