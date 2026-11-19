Libre depuis son départ de la sélection marocaine, Walid Regragui pourrait bien retrouver un banc dans les prochains jours. Et alors que son nom a récemment circulé du côté du RC Lens, le technicien de 51 ans se rapproche finalement d’un retour au Qatar. Selon nos informations, l’ancien sélectionneur des Lions de l’Atlas n’est plus qu’à un pas de prendre les commandes de la sélection qatarienne. Une destination loin d’être anodine pour Regragui, qui garde un lien particulier avec le pays après son passage réussi sur le banc d’Al-Duhail. Malgré plusieurs sollicitations de sélections nationales ces derniers mois, le Qatar était d’ailleurs la seule option internationale susceptible de le convaincre, lui qui privilégiait jusqu’ici un projet en club.

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Et si la piste lensoise a récemment fait parler, les discussions avec le Qatar remontent à bien plus longtemps. La fédération qatarienne souhaitait depuis plusieurs mois attirer Walid Regragui, qui avait jusque-là préféré patienter en attendant un banc de club. Mais le projet proposé par les Qataris, qui s’appuie notamment sur un effectif comptant plusieurs joueurs naturalisés, a fini par retenir son attention. Une opportunité particulièrement intéressante pour le technicien marocain, qui connaît déjà parfaitement l’environnement et les exigences du football local. Sauf retournement de situation, Walid Regragui devrait donc prochainement retrouver le Qatar, cette fois avec l’ambition de prendre les rênes de son équipe