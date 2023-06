Qualifs Euro 2024 : Jude Bellingham forfait avec l’Angleterre

L’Angleterre doit se déplacer pour affronter Malte à Ta’ Qali ce vendredi avant de recevoir la Macédoine du Nord à Manchester dans le stade mythique d’Old Trafford trois jours plus tard, dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024. Pour ces deux rencontres, Gareth Southgate devra se passer de sa pépite Jude Bellingham. Toujours blessé depuis la fin de saison avec son désormais ancien club du Borussia Dortmund, le nouveau milieu de terrain du Real Madrid doit faire l’impasse sur ce rassemblement avec sa sélection des Three Lions.

«Jude Bellingham ne participera pas aux éliminatoires de l’UEFA pour l’Euro 2024 ce mois-ci. Cependant, Bellingham passera du temps au centre national de football pour poursuivre sa rééducation de la blessure qui l’a privé de la fin de saison du Borussia Dortmund», peut-on d’ailleurs lire dans le communiqué de la fédération anglaise de football publié sur ses réseaux sociaux. Avant de rejoindre officiellement le Real Madrid, le milieu anglais devra donc soigner cette blessure qui l’handicape depuis maintenant plusieurs semaines.

An update from the #ThreeLions camp, as Lewis Dunk withdraws from the squad due to injury. pic.twitter.com/6CYbeB9ZKq