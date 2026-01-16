Menu Rechercher
Commenter 3
Liga

Endrick dévoile son pire souvenir au Real Madrid

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Endrick @Maxppp

Prêté à l’Olympique Lyonnais cet hiver, Endrick (19 ans) a parfaitement débuté son aventure rhodanienne en marquant dès son premier match. De quoi lui faire oublier ses six derniers mois terribles au Real Madrid où il n’était presque pas utilisé par Xabi Alonso (3 matches, 99 minutes, 0 but). Une situation inconfortable qui n’est cependant pas le pire souvenir du Brésilien chez les Merengues.

La suite après cette publicité

«C’est quand j’ai eu la confirmation que j’allais rater la Coupe du monde des clubs aux États-Unis, que je ne pourrai pas jouer pendant plusieurs mois. Le moment où tu découvres que tu ne pourras pas participer à la compétition… Les défaites sont difficiles à accepter, mais elles font partie du football. On gagne et on perd. Tout le monde. Peu de gens remportent des titres. Personne ne gagne tout le temps. Mais les blessures t’éloignent du football», a-t-il confié dans un entretien accordé à AS.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Lyon
Endrick

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Lyon Logo Lyon
Endrick Endrick
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier