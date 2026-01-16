Endrick dévoile son pire souvenir au Real Madrid

Prêté à l’Olympique Lyonnais cet hiver, Endrick (19 ans) a parfaitement débuté son aventure rhodanienne en marquant dès son premier match. De quoi lui faire oublier ses six derniers mois terribles au Real Madrid où il n’était presque pas utilisé par Xabi Alonso (3 matches, 99 minutes, 0 but). Une situation inconfortable qui n’est cependant pas le pire souvenir du Brésilien chez les Merengues.

«C’est quand j’ai eu la confirmation que j’allais rater la Coupe du monde des clubs aux États-Unis, que je ne pourrai pas jouer pendant plusieurs mois. Le moment où tu découvres que tu ne pourras pas participer à la compétition… Les défaites sont difficiles à accepter, mais elles font partie du football. On gagne et on perd. Tout le monde. Peu de gens remportent des titres. Personne ne gagne tout le temps. Mais les blessures t’éloignent du football», a-t-il confié dans un entretien accordé à AS.