Coupe du Monde 2026 : un premier verdict tombe pour la cheville de Kylian Mbappé

C’est le point noir de ce quart de finale de Coupe du Monde. Vainqueur sans sourciller d’un Maroc assez décevant (2-0), l’équipe de France s’est qualifiée hier soir pour les demi-finales de la Coupe du Monde mais tremble, un peu, pour Kylian Mbappé. Le premier buteur du match s’est mis au sol à un quart d’heure du coup de sifflet final, indiquant au banc qu’il ne pouvait plus continuer. Il a été remplacé par Jean-Philippe Mateta pour les dernières minutes. Il y a logiquement de quoi s’inquiéter même si l’intéressé s’est voulu rassurant.

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«Oui ça va bien, j’ai pris un coup à la cheville, mais ça va. Je pense qu’à ce moment-là, JP (Jean-Philippe Mateta) était plus apte que moi à jouer les 15 dernières minutes. Et il est bien entré, il peut marquer, c’est positif», indiquait-il après la rencontre. Le sélectionneur abondait, d’autant que Manu Koné avait lui reçu un coup au genou, entraînant également sa sortie du terrain avant la fin de match, remplacé par Warren Zaïre-Emery, lequel disputait ses premières minutes du Mondial.

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Des premières images rassurantes

«Non, Kylian c’est un peu la cheville, il ressentait un peu de douleur, et Manu Koné avait reçu un coup au genou et un peu de crampes. Warren (Zaïre-Emery) a fait une très très bonne entrée». Il s’agit de vite récupérer car le 14 juillet prochain se profile déjà la demi-finale (21h). Ce sera face à l’Espagne ou la Belgique, qui s’affrontent ce soir (21h, heure française) du côté de Los Angeles. Les Bleus sont déjà tournés vers ce prochain rendez-vous et assurent qu’ils n’ont pas de préférence quant au prochain adversaire.

Ils pensent «d’abord à récupérer», comme le disait Mbappé en zone mixte. Durant ces quelques jours, la cheville du capitaine des Bleus sera suivie avec beaucoup d’attention. Les premières images effectuées sont rassurantes, indique RMC, mais il convient de rester prudent. Cette articulation a un passif. Elle avait été durement touchée par Loïc Perrin en 2020, empêchant l’attaquant d’être à 100% pour le Final 8 avec le PSG. Mbappé pourra tenir sa place en demi-finale, il sautillait même lors des festivités avec les supporters, mais sa cheville demeure fragile. Les précautions sont maximales.