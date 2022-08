FC Barcelone : Jules Koundé marque déjà les esprits

La suite après cette publicité

Hier soir, face au Real Valladolid (4-0), le FC Barcelone a enchaîné en Liga avec un deuxième succès consécutif. Et en marquant encore une fois quatre buts (doublé de Lewandowski, Pedri, Sergi Roberto) ! Troisième du classement derrière le Real Madrid et le Betis, le club catalan signe un bon début de saison malgré un mercato très agité.

Mais hier, c’était également la grande première de Jules Koundé avec les Culés en championnat. Officiellement transféré chez les Blaugranas le 28 juillet dernier, l’ancien Sévillan a dû patienter près d’un mois avant de pouvoir jouer officiellement sous son nouveau maillot (il était autorisé à disputer les matches amicaux). Le défenseur international français de 23 ans a donc enfin pu fouler la pelouse du Camp Nou face à Valladolid.

Xavi s'enflamme sur Koundé

Une première en Liga qui s’est plutôt bien passée. Cependant, malgré le forfait de dernière minute d’Andreas Christensen, Koundé n’a pas été aligné dans l’axe au coup d’envoi. Toujours en quête d’un latéral droit, Xavi a préféré installer sa recrue à ce poste, comme il l’avait fait avec Araujo. Prêt à dépanner dans cette position, Koundé a passé une soirée tranquille sur le plan défensif, passant le plus clair de son temps dans la moitié de terrain adverse. L’ex-Bordelais a toutefois profité de la sortie de l’Uruguayen pour retrouver plus tard dans le match une place dans l’axe, aux côtés, d’Éric Garcia. Un repositionnement bénéfique puisque Koundé a sauvé les siens sur sa ligne à la 67e minute.

Une bonne copie saluée par la presse mais surtout par son coach Xavi. « Le match n'a pas été parfait. Les 40 premières minutes ont été très bonnes, et on a bien commencé la meilleure période. On est sur le bon chemin, mais il y a toujours des choses à améliorer. Il ne faut pas se relâcher », a-t-il déclaré, avant d’évoquer la prestation du Français. « Il s'est senti bien, il peut jouer sur toute la ligne défensive, à gauche aussi. Il peut marquer son époque. Il est bon en sortie de balle, il a du caractère. On tient là une grande recrue. » De quoi ravir le principal intéressé.