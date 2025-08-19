Le clan Adrien Rabiot est en état de choc après la décision de l’OM !

Ces derniers jours, la canicule fait rage sur la Canebière. Pas question de météo, mais bien du climat au sein de l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a ainsi dû faire face à des tensions au sein de son vestiaire et notamment à une altercation entre Adrien Rabiot (30 ans) et Jonathan Rowe. Les deux joueurs ont d’ailleurs été placés sur le marché des transferts en cette fin de mercato. Nous venons d’ailleurs de vous révéler la présence de trois formations italiennes sur le dossier avec l’AC Milan, la Juventus et l’Inter Milan.

Présent sur les ondes de RMC Sport pour s’exprimer sur cette affaire, l’avocat du joueur Romuald Palao est revenu sur cette situation totalement inattendue pour Adrien Rabiot. Ce dernier a d’ailleurs été prévenu ce mardi midi de la décision de Roberto De Zerbi d’autoriser son départ. Un vrai crève-cœur pour le joueur formé au Paris Saint-Germain qui n’attendait pas une telle décision de la part du club olympien.

Adrien Rabiot ne s’attendait pas à ça

«Adrien est ultra-impliqué dans le projet OM depuis un an. Adrien se sentait super bien au club, comme il l’avait indiqué il y a quelques jours dans un entretien accordé à La Provence. Benatia avait confirmé ses dires. Adrien est attaché à l’OM. Après les faits de vendredi soir, Adrien pensait que les choses allaient se tasser et que l’entraînement allait avoir lieu avec la projection vers le match contre le Paris FC. Quand on a appris la nouvelle ce midi, on est plutôt tombé de l’armoire», a ainsi confié son représentant.

Si ce dernier a confirmé que pour le moment l’heure va être au calme et à la réflexion avant de trancher pour l’avenir, Romuald Palao s’étonne cependant de la tournure des événements et notamment la position de la direction phocéenne :«on a des doutes, quand le club indique que son comportement a changé depuis la présaison aux Pays-Bas c’est faux, on a l’impression qu’une histoire est en train de se monter depuis ce qu’il s’est passé vendredi. C’est l’incompréhension la plus totale. C’est au club de dire et d’expliquer.»

Adrien Rabiot va devoir se faire une raison

Enfin, Romuald Palao a évoqué l’avenir et ce dernier sait bien que l’histoire entre l’OM et Adrien Rabiot a peu de chance de repartir même si le milieu de terrain français reste toujours un joueur marseillais pour le moment : «ce n’est pas lui qui a décidé de quitter l’OM, mais Adrien n’aura pas le choix que de se faire une raison à un moment ou à un autre. Il faut être lucide, cela semble compliqué. Il n’y a aucun débat, il se voyait rester, j’ai passé deux fois trois heures avec lui en juillet, il était totalement impliqué dans le projet.»

Néanmoins, il a tenu à tempérer la position des Phocéens qui réclament 15 millions d’euros pour laisser partir le finaliste de la Coupe du monde 2022 : «là où le club a indiqué se séparer du joueur, il n’y a pas à réclamer une somme importante comme 15 millions d’euros. Il y a des clubs qui sont venus durant l’été et ces derniers jours avec notamment les informations dans la presse. On verra si ça se fera avec l’OM.» Le coeur est lourd, mais l’histoire entre Adrien Rabiot et l’Olympique de Marseille semble bel et bien être terminée.