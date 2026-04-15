Real Madrid : les réactions glaciales de Bellingham et Rüdiger

Le Real Madrid pensait pouvoir emmener le Bayern Munich en prolongation, avant de voir les Allemands l’emporter 4-3. Les Merengues étaient forcément déçus, mais ils étaient surtout en colère contre l’arbitre qui a expulsé Eduardo Camavinga.

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Alors que l’Espagne crie déjà au scandale, Jude Bellingham et Antonio Rüdiger ont clairement exprimé leur ressenti vis-à-vis de M. Vincic. « C’est une blague », lâchait l’Anglais en zone mixte. « Il vaut mieux que je ne parle pas ce soir », a ajouté son coéquipier allemand.