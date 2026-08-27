Le Real Madrid recrute Oscar Naasei

Nouvelle recrue à Madrid, même s’il s’agit, a priori, d’un renfort pour le Real Madrid Castilla. Oscar Naasei quitte ainsi Granada pour rejoindre la capitale espagnole et renforcer l’équipe B du club qui évolue en troisième division.

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Défenseur central de 21 ans né au Ghana et arrivé en Europe en 2023, il a rapidement montré de très belles qualités avec le club de D2 espagnole qui lui ont valu d’être appelé avec la sélection de son pays, même s’il n’est finalement pas allé au Mondial 2026. Il pourrait aussi être appelé par José Mourinho pour faire le nombre lors des séances d’entraînement de l’équipe première.