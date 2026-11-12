Le précieux conseil de Luis Campos aux jeunes joueurs

Dans le football d’aujourd’hui, les jeunes talents ont davantage d’opportunités d’être lancés dans le grand bain très tôt. Une précocité qui peut s’avérer payante parfois. Mais dans la plupart des cas, les espoirs connaissent souvent des moments plus compliqués durant lesquels ils peuvent faire preuve d’impatience. Ce mercredi, Luis Campos leur a envoyé un message fort utile sur son compte X.

La suite après cette publicité

« Le talent exige du travail acharné, de la discipline et des occasions de progresser. Entraîne-toi dur. Pose des questions. Quand ton entraîneur te corrige, écoute ce que tu peux en retenir. Tu peux suivre ses conseils tout en continuant à croire en toi. Sois patient. Si tu ne cesses de regarder qui a été sélectionné avant toi, tu risques de ne pas te rendre compte du chemin que tu as déjà parcouru. Au football, comme dans la vie, certaines choses prennent du temps. La façon dont tu réagis lorsque tu n’es pas retenu ou lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu peut faire toute la différence. » Le message est passé.