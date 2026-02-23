Menu Rechercher
Une jeune pépite file au FC Barcelone

Jeune ailier de 16 ans, Ajay Tavares va changer d’air. L’international anglais U17 évoluant du côté de Norwich City se dirige vers le FC Barcelone selon Mundo Deportivo. Alors qu’un accord avait été trouvé pour son arrivée en Catalogne cet hiver, une série de problèmes administratifs a empêché la finalisation de ce dossier.

Le média catalan explique que la FIFA a donné son feu vert pour le transfert et Ajay Tavares va passer sa visite médicale et signer son contrat avec les Blaugranas. Il devrait rejoindre l’équipe U19 dans un premier temps avant de rejoindre progressivement la réserve.

