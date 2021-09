JT Foot Mercato : les exploits fous des petits poucets en Ligue des Champions

La suite après cette publicité

L'histoire d'amour entre Antoine Griezmann et l'Atlético de Madrid reprend son cours. Remplaçant au coup d'envoi du match de Ligue des Champions face à l'AC Milan, le champion du monde français a fait une rentrée décisive. Buteur, il a permis aux siens de garder espoir avant de voir son coéquipier Luis Suarez donner la victoire au club madrilène (1-2). Une véritable bouffée d'oxygène pour le protégé de Didier Deschamps qui était de retour à San Siro après la finale perdue par l'Atlético de Madrid contre le Real Madrid et son penalty sur la barre transversale en 2016.

Benzema un peu plus dans l'histoire

L'autre Français qui a brillé, et c'est une habitude en ce début de saison, c'est l'inévitable Karim Benzema. Auteur d'un but sur penalty, son premier dans la compétition, mais surtout son 72ème qui lui permet de devenir seul le 4ème meilleur buteur de la Ligue des Champions devant une légende du Real Madrid, Raúl. KB9 a également battu un autre record en devenant le premier joueur de l'histoire à avoir marqué au moins un but en Ligue des Champions durant 17 saisons consécutives. Avant d'être égalé par Lionel Messi qui a inscrit lui son premier but sous le maillot du Paris SG.

Les exploits des petits poucets

Si KB9 a été brillant, c'est loin d'être le cas du Real Madrid qui a subi une véritable humiliation en s'inclinant contre le Sherrif Tiraspol, petit poucet de la compétition. L'occasion de revenir sur le Top 10 des plus beaux exploits sur un match pour un petit club en Ligue des Champions. Il ne faut pas chercher très loin puisque cette année aussi, les Young Boys de Berne sont allés créer l'exploit à Manchester United, gâchant ainsi le retour de Cristiano Ronaldo avec les Red Devils en Coupe d'Europe. Les Suisses se sont imposés 2-1. Une défaite qui a dû rappeler aux Red Devils celle de 2012 et l'affront subi contre Cluj (1-0) en Roumanie. On se rappelle aussi du match héroïque du FC Rostov qui avait gagné contre le Bayern Munich 3-2 en 2016. Enfin, il y a eu la terrible humiliation de l'OL par l'Apoel Nicosie en 2012 et une sortie dès les huitièmes de finale aux tirs au but.