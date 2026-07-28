L’OM et le Bayer Leverkusen intensifient leurs discussions pour Facundo Medina

En un peu plus d’un an, la vie de Facundo Medina (27 ans) a bien changé. Arrivé en Provence le 3 juillet 2025 sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance de Lens, l’Argentin aux cheveux blonds peroxydés avait été accueilli en rockstar à l’aéroport de Marignane. « Je suis trop content. Les raisons de ma venue à l’OM ? Gagner des titres. Ce club représente beaucoup de choses », avait-il déclaré aux journalistes à son arrivée. Mais le polyvalent défenseur n’a pas encore remporté de trophées avec les pensionnaires de l’Orange Vélodrome.

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Ce sera peut-être pour cette saison. Enfin, s’il est encore là. Recruté définitivement par l’Olympique de Marseille contre un chèque de 18 M€, le joueur, auteur de 26 rencontres toutes compétitions confondues la saison dernière (1 passe décisive), a une certaine cote sur le marché. Sélectionné avec l’Argentine durant la Coupe du Monde, Medina, qui a d’ailleurs dépanné au poste de latéral gauche, est suivi depuis quelques semaines par River Plate. Un club où le directeur sportif est un certain Pablo Longoria. L’ancien président de l’OM apprécie toujours autant le joueur qu’il a fait signer l’an dernier.

L’OM discute pour Medina

Mais il n’est pas le seul. Le Phocéen a révélé que le Bayer Leverkusen est très intéressé par le profil de l’ancien joueur du Racing Club de Lens. Une information que nous pouvons vous confirmer, en précisant toutefois qu’il figure dans la short-list des Allemands qui explorent plusieurs pistes en parallèle. Mais son profil figure en bonne position. De nouvelles discussions sont d’ailleurs prévues ce mardi avec l’Olympique de Marseille. Une preuve que ce dossier est pris au sérieux de l’autre côté du Rhin.

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Toutefois, pour le moment, Bruno Genesio compte toujours sur lui. Il attend son retour dans quelques jours comme il l’a avoué à la presse ce mardi en fin de matinée. « Facundo Medina rentrera en même temps que Geronimo Rulli le 12 août. Ils ont eu la finale de la Coupe du Monde et on leur laisse trois semaines de vacances. » Lié aux Olympiens jusqu’en juin 2030, Facundo Medina ne sait pas encore s’il doit prendre un billet pour Leverkusen ou pour Marseille, là où il a été accueilli par une foule importante il y a un an. Depuis, il a vécu une saison riche en rebondissements en club et une finale de Mondial avec son pays.