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Benjamin Bourigeaud va rejoindre Al-Ahli Doha, Sekou Yansané fait le chemin inverse

Par Santi Aouna - Jordan Pardon
1 min.
BOURIGEAUD @Maxppp

Deux ans après sa signature à Al-Duhail au Qatar, Benjamin Bourigeaud va s’offrir un nouveau challenge dans le Golfe. Selon nos informations, l’ancien joueur de Rennes va rejoindre le club qatari d’Al-Ahli Doha, 9e du dernier championnat qatari. Cette saison, Bourigeaud avait marqué 3 buts et délivré 6 passes décisives en 19 rencontres de championnat. Son contrat expire en 2027.

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Dans le sens inverse, Sekou Yansané va, lui, rejoindre le club d’Al-Duhail. Formé au PSG, le Guinéen avait quitté son club formateur en 2022 pour rejoindre Al-Ahli au Qatar. Cette saison, il a activement contribué au maintien de son équipe, inscrivant 6 buts et délivrant 3 passes décisives en 20 matchs. Il pourra aspirer à de nouvelles ambitions chez le 5e du dernier championnat qatari.

Pub. le - MAJ le
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