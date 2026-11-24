Septième de Premier League, Everton va défier Brentford ce soir avec la volonté d’intégrer le top 5. Pour y parvenir, les Toffees vont s’appuyer sur Thierno Barry. En grande forme, l’attaquant français compte 6 buts en 10 matches de Premier League. Des chiffres solides qui en font le troisième meilleur buteur du championnat.

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Pour le moment, seuls Erling Haaland avec 9 buts et Alexander Isak avec 7 buts font mieux que lui. De quoi légitimement espérer le voir les concurrencer. C’est ce que pense son coach David Moyes qui a déclaré ceci avec amusement : « Haaland doit avoir peur qu’il le rattrape maintenant.»