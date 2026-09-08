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Christophe Dugarry sur Kylian Mbappé : «revendiquer un titre individuel de la sorte, je trouve ça puéril, pathétique»

Par Matthieu Margueritte
2 min.

La campagne de Kylian Mbappé pour le Ballon d’Or est lancée. Alors que les 30 nommés vont être dévoilés ce mardi, l’attaquant français du Real Madrid et de l’équipe de France a déclaré publiquement qu’il méritait de soulever le prestigieux trophée, notamment grâce à sa prestation lors de la Coupe du Monde 2026. Un tournoi qu’il a achevé sans gagner la coupe, mais en devenant le meilleur buteur de l’histoire des Coupes du Monde (22 buts). Invité à réagir sur les déclarations du Bondynois, Christophe Dugarry avoue que Mbappé a le droit de penser qu’il fait partie des favoris pour le Ballon d’Or. Mais le champion du monde 1998 est écoeuré par la manière employée.

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« Dans cette saison indécise sans joueur qui a tout gagné collectivement ou suffisamment brillé individuellement, il a sa chance comme les autres. (…) Ça ne me choque pas qu’il puisse penser qu’il est le meilleur joueur du monde. (…) Revendiquer un titre individuel de la sorte, je trouve ça puéril, pathétique, ça n’amène aucune grandeur. Quand tu es un joueur comme il est, aller quémander quelque chose comme ça… (…) Revendiquer quelque chose d’individuel au lieu de parler du partage, du collectif, il y a quelque chose qui me dérange et que je trouve à la limite indécent. Mais je peux comprendre qu’il pense qu’il est le meilleur joueur du monde. (…) Réclamer quoique ce soit quand tu n’as gagné ni le championnat, ni la Ligue des Champions, ni la Coupe du Monde, je trouve ça indécent », a-t-il confié au micro de RMC.

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