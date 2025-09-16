Liverpool et Manchester City se disputent Marc Guéhi

Tout proche de s’engager avec Liverpool cet été, Marc Guéhi pourrait finalement voir un autre cador de Premier League tout mettre en œuvre pour le recruter l’été prochain : Manchester City. Le transfert du défenseur anglais de 25 ans, estimé à 40,5 millions d’euros, avait échoué à la dernière minute, Crystal Palace ayant annulé l’opération faute d’avoir trouvé un remplaçant. Après être restés à l’écart du dossier lors du précédent mercato, les Skyblues sont désormais prêts à se positionner lors du prochain mercato estival, rapporte The Mirror.

La suite après cette publicité

De son côté, Marc Guéhi a réaffirmé son engagement envers Crystal Palace, dont il est le capitaine, et ne partira pas en janvier. Son attitude exemplaire durant l’épisode du transfert a d’ailleurs renforcé le soutien des supporters des Eagles. Sa situation attire aussi d’autres grands clubs européens, comme le Real Madrid, le Barça, le Bayern Munich, l’Inter Milan ou encore la Juventus. Reste à savoir si son choix se portera toujours sur les Reds l’été prochain.