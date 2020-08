La terrible semaine du Barça, un club au bord de l'implosion

Plus qu'un club. Le FC Barcelone est aujourd'hui une véritable institution et un monument du football mondial. Mais entre des mauvais choix sportifs, des mercato ratés ainsi que des résultats très décevants, le navire catalan a commencé à sérieusement tanguer ces dernières saisons avant de finalement sombrer. Tout a débuté il y a une semaine, le vendredi 14 août. Ce jour-là, Lionel Messi et ses coéquipiers ont affronté le Bayern Munich en 1/4 de finale de l'UEFA Champions League. Et les Barcelonais ont été humiliés, eux qui ont été battus 8 à 2. Une gifle incroyable pour l'un des géants espagnols. Plus qu'une défaite, cette rencontre a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase d'un Barça qui était déjà au bord de la crise.

Après le match, Gerard Piqué, l'un des cadres du vestiaire catalan, a été le premier à dégainer. «Tout le monde a besoin de réfléchir. Le club a besoin de changements et je ne parle ni du coach ni des joueurs, je ne veux désigner personne. Je pense que le club a besoin de changements de toutes sortes. Personne n'est essentiel. Je suis le premier à me proposer de partir, car je crois que maintenant nous avons touché le fond. Je pense que nous devons tous regarder et réfléchir en interne sur ce qui est le mieux pour le club, pour le Barça, c'est important.» Dans la foulée, un autre taulier du club faisait parler de lui. Et pas n'importe lequel, Lionel Messi.

Plus qu'une défaite, une crise

Rapidement, la Cadena COPE a révélé que «La Pulga» aurait menacé de s'en aller si des changements n'intervenaient pas rapidement au sein de l'écurie espagnole. Deux jours plus tard, dimanche 16 août, le média brésilien Esporte Interativo a confirmé ces informations et est même allé plus loin en assurant que le footballeur sous contrat jusqu'en 2021 avait décidé de quitter le Barça cet été. Il aurait même annoncé sa décision à ses dirigeants, avec lesquels ses relations se sont refroidies très sérieusement depuis quelques mois déjà. Mais rapidement, Mundo Deportivo, média proche du club, a expliqué qu'au Barça, on n'était pas au courant des envies de départ de Messi.

Le club avait d'ailleurs d'autres dossiers tout aussi urgents à régler. Ainsi, lundi 17 août, les pensionnaires du Camp Nou ont remercié Quique Setién. L'entraîneur n'est pas parvenu à remettre l'équipe sur de bons rails après le limogeage d'Ernesto Valverde. La déroute face au Bayern Munich lui a été fatale. Pour le remplacer, plusieurs noms ont vite circulé. Mais la presse catalane assurait que Ronald Koeman, sélectionneur des Pays-Bas, était le grand favori. Parallèlement à cela, le FC Barcelone a publié un communiqué de presse pour annoncer que la date des élections présidentielles avait été avancée au 15 mars prochain, alors qu'elle devait se tenir plus tard. Une élection à laquelle Josep Maria Bartoméu ne pourra pas se représenter.

Setién viré, Koeman vient à la rescousse du Barça

Une journée riche en événements donc pour le FCB qui a agité la presse locale. Celle-ci a d'ailleurs annoncé que le Barça était disposé à vendre pratiquement tout son effectif. Outre des éléments comme Umtiti, Rakitic, Vidal ou encore Dembélé, dont on savait déjà que le club voulait s'en séparer, pratiquement tout l'effectif était à vendre. Les seuls éléments qui seraient jugés intouchables sont Lionel Messi, Frenkie De Jong, Riqui Puig, Ansu Fati et les joueurs recrutés récemment. Les Blaugranas souhaiteraient récolter 200 M€ grâce aux ventes. Une mission qui aurait dû être celle d'Eric Abidal. Mais mardi 17 août, le club catalan a annoncé la résiliation du contrat du Français, qui occupait le poste de secrétaire technique.

Le lendemain, le 19 août, les Culés ont désigné son remplaçant : Ramon Planés, l'ancien adjoint du Français. Ils ont aussi officialisé l'arrivée de Ronald Koeman au poste d'entraîneur. Lié aux Blaugranas jusqu'en 2022, le Néerlandais, qui présente l'avantage de bien connaître la maison puisqu'il a été joueur au club, est arrivé dans un climat délétère. Présenté dans la foulée, il a exposé son plan pour relancer la machine barcelonaise et il a surtout assuré qu'il voulait garder à tout prix Lionel Messi.

L'avenir de Messi, un dossier brûlant

Un joueur qu'il a rencontré hier, jeudi 20 août. Après lui avoir expliqué son projet, le Hollandais a échangé avec «La Pulga», qui avait écourté ses vacances pour venir à ce rendez-vous. L'Argentin aurait confié qu'il ne voyait pas son avenir au Barça pour le moment et que la tendance était plutôt à un départ. Malgré tout, son échange avec Ronald Koeman aurait été plutôt positif selon Sport. De quoi donner donc espoir à Barcelone, où Lionel Messi est sous contrat encore jusqu'en 2021 (clause à 700 millions d'euros). Battu 8 à 2 il y a une semaine, le Barça s'est donc agité en coulisses comme en public. Et ce n'est que le début...