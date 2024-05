FA Cup : important dispositif de sécurité pour la finale

Samedi, Wembley sera divisé en deux camps lors de la finale de la FA Cup, et en deux couleurs. Le bleu pour Manchester City et le rouge pour Manchester United. Les deux équipes s’affrontent lors de cet ultime match de la saison en Angleterre, dans un derby qui sent la poudre. Sacré champion de Premier League pour la quatrième fois de suite, la formation de Pep Guardiola peut s’offrir un doublé, tandis que les Red Devils voient là l’opportunité de ne pas boucler une nouvelle saison blanche.

En connaissant la rivalité entre les deux clubs et l’enjeu de cette rencontre, la police du Grand Manchester a renforcé la sécurité à Wembley, indique le Daily Mail. 36 000 supporters des deux équipes sont attendus dans l’enceinte mythique du football anglais, mais ceux-ci auront un parcours différent pour accéder au stade, pour éviter une rixe. Cela n’avait pas empêché la saison dernière lors de cette même échéance d’avoir des affrontements entre les supporters à des endroits différents. Un millier d’agents seront déployés par cette rencontre, avancée à 15 heures (16 heures en France) sur les conseils de la police.